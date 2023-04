Autista Atac guida senza mani per mandare messaggi al cellulare: sospeso dal servizio In poche ore Atac ha rintracciato il protagonista del filmato diventato virale e lo ha sospeso dal servizio. Il video è stato girato su via Nomentana a Roma la mattina del 25 aprile.

L'autista Atac ripreso mentre guidava senza le mani sul volante, perché impegnate a mandare messaggi al cellulare, è stato sospeso dal servizio. L'uomo è stato identificato e riconosciuto dalla municipalizzata, che ha provveduto a prendere immediatamente il provvedimento. La notizia è riportata da la Repubblica.

Il video è stato girato la mattina del 25 aprile dai passeggeri dell'autobus della linea 337: mentre il mezzo procedeva su via Nomentana hanno visto che l'autista stava usando il cellulare, usando gli avambracci per tenere il volante ed evitare che il bus sbandasse. Lo hanno quindi ripreso, per poi pubblicare il video sui social. Le immagini sono diventate subito virali. Appena Atac ha visto il video ha avviato un'indagine interna per rintracciare il responsabile del gesto: l'autista è stato sospeso dal servizio, in attesa di ulteriori verifiche.

Il video dura qualche secondo, non è chiaro se l'autista abbia continuato a chattare e guardare il cellulare anche per il resto del viaggio o se lo abbia già fatto altre volte. Non è però la prima volta che accade una cosa del genere: in diverse occasioni gli autisti sono stati ripresi mentre vedevano la partita o un film. Addirittura tempo fa uno di loro si riprese alla guida mentre si masturbava, inviando poi il video per sbaglio in una chat di colleghi.

Un gesto, quello dell'autista, che ha messo a repentaglio la sicurezza dei passeggeri. Il codice della strada vieta di stare al cellulare mentre guida, e questo vale a maggior ragione per chi guida un mezzo pubblico e ha addosso la responsabilità di decine di persone che prendono gli autobus per spostarsi nella città di Roma.