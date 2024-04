video suggerito

Innamorati della stessa donna, 39enne litiga con un imprenditore e tenta di ucciderlo: arrestato Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Frosinone con l’accusa di tentato omicidio. Ha cercato di uccidere un imprenditore dopo l’ennesima lite per una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it



Ha provato a uccidere un uomo investendolo con la propria auto, poi è scappato senza prestare soccorso: un 39enne originario della Valle dei Santi, nel sud della provincia di Frosinone, è stato arrestato dai carabinieri di Sant'Apollinare e del Radiomobile di Cassino con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione fatta dai militari, i due avrebbero discusso perché infatuati della stessa donna. A quel punto il 39enne, dopo aver picchiato l'altro uomo, un imprenditore di Frosinone, è salito in macchina e l'ha investito, cercando di ucciderlo.

Fortunatamente la vittima è sopravvissuta. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118, che lo hanno portato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'investitore, invece, è stato raggiunto dai carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere a Cassino. Deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio.

A quanto si apprende, non era la prima volta che i due discutevano per la stessa donna. Da tempo litigavano, arrivando anche alle mani, fino a quando il 39enne non ha deciso di passare al gradino successivo e provare a uccidere l'imprenditore. L'uomo, che molto probabilmente non si aspettava un gesto del genere, non è riuscito a spostarsi in tempo, ed è stato travolto in pieno dall'auto dell'aggressore. Fortunatamente non è morto, ed è stato portato in ospedale, dove ha raccontato immediatamente quello che gli era successo. Non c'è voluto molto per i carabinieri a trovare il 39enne e capire il movente del tentato omicidio. Adesso l'uomo è in carcere in attesa della convalida dell'arresto.