Rifiutato da una donna che non vuole fare sesso, tenta di scaraventarla dal balcone: arrestato

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha cercato di scaraventare una donna giù dal balcone, quando ha rifiutato di fare sesso con lui. I carabinieri della Stazione di Carpineto Romano e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un uomo di trentatré anni per tentato omicidio e portato nel carcere di Velletri, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La misura di custodia cautelare è scattata lo scorso venerdì 29 marzo, al termine di un'indagine. Si tratta di una persona già nota alle forze dell'ordine.

Non ha accettato il rifiuto della donna

Secondo quanto ricostruito finora l’uomo, la sera di giovedì scorso, ha invitato nel suo appartamento una donna di trentuno anni senzatetto, dicendole che se avesse trascorso la notte con lui le avrebbe dato 100 euro. Lei lo ha raggiunto nell'abitazione, ma lo ha respinto. Allora l'ha aggredita fisicamente, minacciandola di morte e ha cercato di buttarla giù dal balcone al secondo piano del palazzo.

La vittima soccorsa in codice rosso ha ricevuto 5 giorni di prognosi

Il trambusto ha attirato l'attenzione dei carabinieri e di un vicino di casa, che sono intervenuti nell'appartamento in soccorso della donna. I militari, arrivati tempestivamente, hanno forzato la porta e raggiunto la vittima. Sul posto è giunta anche un'ambulanza, che ha preso in carico la trentunenne, l'ha soccorsa e trasportata all'ospedale di Colleferro in codice rosso.

La paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Ha ricevuto una prognosi di cinque giorni. Successivamente è stata accompagnata presso un centro antiviolenza in provincia di Roma, dove si trova al sicuro ed ha ricevuto l'assistenza del caso. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha convalidato l'arresto dell'aggressore, che resta in carcere in attesa del processo.