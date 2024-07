video suggerito

Aggredisce e tenta di rapinare suo padre: “Dammi i soldi per la droga”, arrestato Ha maltrattato e aggredito suo padre per ottenere i soldi per la droga. I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 38enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio

"Dammi i soldi per la droga" sono le parole minacciose che un uomo di trentotto anni, con precedenti, ha rivolto a suo padre, aggredendolo per avere da lui il denaro per comprare la sostanza stupefacente. L'episodio è avvennuto a Tor Vergata, nella periferia Est della Capitale. I carabinieri della Compagnia di Frascati lo hanno arrestato per i reati di maltrattamenti contro familiari e tentata rapina. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo, al termine dell'udienza e il trentottenne si trova nel carcere di Regina Coeli.

Il 38enne ha aggredito suo padre per rubargli il portafoglio

Il provvedimento nei confronti del trentottenne è partito dalla chiamata arrivata al Numero Unico delle Emergenze 112, che ha segnalato una lite in famiglia. Secondo le informazioni apprese i militari sono intervenuti in un'abitazione in zona Tor Vergata. Dentro tra l'uomo e suo padre di sessantacinque anni, che vivevano insieme, è nata una lite per motivi banali, che è degenerata. Il trenotottenne ha aggredito il genitore, cercando di portargli via il portafoglio con soldi in contanti e carte di credito, per comprare la droga.

Il padre lo ha denunciato

L'uomo era in evidente stato di alterazione psico-fisica, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente nell'abitazione, prima che riuscisse a rapinarlo. La vittima dell'aggressione non è rimasta ferita e non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Il sessantacinquenne finiti gli accertamenti dei carabinieri ha denunciato suo figlio. Il trentottenne è stato portato nel carcere Regina Coeli, dove resta dopo la convalida del fermo.