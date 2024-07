video suggerito

Si vuole lanciare dal cavalcavia della superstrada: donna salvata da maresciallo dell’esercito La signora stava camminando a piedi sulla superstrada che da Sora porta ad Avezzano, quando ha provato a scalcare il guardrail per lanciarsi dal cavalcavia. Il maresciallo l’ha vista e si è fermato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Voleva gettarsi da un parapetto della superstrada che da Sora porta ad Avezzano quando un maresciallo dell'esercito l'ha vista, si è avvicinato, e l'ha convinta a desistere dal suo intento. L'episodio è avvenuto ieri sera verso le 23, in corrispondenza del cavalcavia che si trova nei pressi dello svincolo ‘Sora Centro'. Sarebbe potuto finire in tragedia: fortunatamente il 47enne è riuscito a calmare la signora, a farsi raccontare la sua situazione, e a farla tornare dal lato della strada dopo che aveva già provato a scavalcare il guardrail.

Il maresciallo, in servizio al 41° Reggimento IMINT Cordenons di Sora, stava percorrendo la superstrada quando ha visto la donna che camminava a piedi, reggendosi al guardrail. Una scena inusuale, tanto che il 47enne ha immediatamente capito che c'era qualcosa che non andava ed è sceso dall'auto, cominciando a chiamare la signora. Lei non gli ha risposto nulla, non si è nemmeno girata. Era infatti in uno stato di totale agitazione: non riusciva a parlare e pensare lucidamente, solo a continuare a camminare lungo la superstrada. Fino a che non è arrivata nei pressi del cavalcavia: a quel punto ha tentato di scavalcare il guardrail, col chiaro intento di gettarsi di sotto.

Il maresciallo si è avvicinato alla donna e ha cominciato a parlarle, fino a che lei si è girata verso di lui e si è lasciata prendere. Il militare l'ha fatta allontanare dal parapetto e ha continuato a parlare con lei, chiedendole quali fossero i problemi che la affliggevano. Sul posto è poi arrivata l'ambulanza del 118 chiamata dell'uomo, che ha poi preso in carico la signora.