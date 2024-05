video suggerito

“Il conto è troppo alto”, cliente litiga con il ristoratore e lo accoltella all’addome: arrestato L’aggressione è avvenuta il primo maggio al ristorante ‘Capitan Vasco’ di Latina Lido. Arrestato un uomo, accusato di tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

È stato accoltellato all'addome con una lama seghettata, forse proprio con una delle posate fornite dal locale. Ha rischiato così di morire il titolare di ‘Capitan Vasco', ristorante che si trova a Latina Lido, ferito da uno dei commensali che pare non abbia gradito l'ammontare del conto. L'aggressore è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile poche ore dopo nella sua abitazione nel centro di Latina: dopo aver accoltellato il ristoratore si è dato alla fuga a bordo di una Fiat 500 e ha cercato di far perdere le sue tracce. Non c'è riuscito, è stato arrestato poco dopo con l'accusa di tentato omicidio: a inchiodarlo, non solo le telecamere di sorveglianza del ristorante, ma anche le testimonianze dei clienti del locale, che hanno assistito alla scena. È stato proprio uno di loro ad annotare i numeri di targa della macchina usata dall'aggressore per fuggire.

Cosa sia accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti. Dalle prime informazioni sembra che l'aggressore, che faceva parte di una tavolata di amici e familiari, abbia discusso con il titolare del ristorante per l'ammontare del conto, giudicato troppo alto. All'apice della discussione la coltellata che ha rischiato di uccidere l'uomo, portato d'urgenza in ospedale e sottoposto a una delicata operazione. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

"L'episodio avvenuto nella giornata di ieri (primo maggio, ndr) in un locale della marina di Latina è di una gravità inaudita – ha commentato la sindaca di Latina Matilda Celentano -. Mi sono immediatamente messa in contatto con il figlio del titolare del locale, per portare la vicinanza dell'amministrazione tutta al padre, che ha subito un complicato intervento chirurgico e si trova al momento ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Nelle prossime ore mi recherò personalmente a trovarlo, convinta che la vicinanza delle istituzioni sia di fondamentale importanza quando si verificano episodi di tale gravità. A nome dell'amministrazione e dei cittadini di Latina che rappresento auguro alla vittima dell'episodio di violenza una pronta guarigione e confido nel lavoro delle forze dell'ordine, che possano identificare al più presto i responsabili e fare luce sulla vicenda".