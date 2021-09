La soluzione di Bertolaso ai rifiuti: “Riapriamo Malagrotta, con Cerroni Roma era pulita” Bertolaso ha detto la sua sul tema rifiuti a Roma, con la proposta di riaprire la discarica di Malagrotta, chiusa nel 2013. “Con Cerroni Roma era pulita”, ma la sua idea non è stata condivisa dalla platea, fortemente criticata da Roberto Gualtieri, che si è dichiarato contrario anche ad una discarica nella Valle Galeria.

A cura di Alessia Rabbai

"Sono d'accordo a riaprire la discarica di Malagrotta, con Cerroni Roma era pulita". Sono le parole di Guido Bertolaso, l'ex commissario straordinario dell'emergenza Covid-19, che ha pronunciato durante il convegno di oggi sui rifiuti. All'incontro organizzato da Roberto Cipolletti, candidato di Fratelli D'Italia all'assemblea capitolina era presente anche il ‘re della monnezza'. Bertolaso, rispondendo alla domanda che gli è stata posta sul se riaprirebbe la discarica chiusa dal 2013, ha risposto: "Se Malagrotta vi sembra una bestemmia, allora riapriamo la discarica a Testa di Cane in amministrazione controllata e della capienza di 5 milioni di metri cubi". L'alternativa alla discarica, continua l'ex capo della protezione civile è "realizzare un termovalorizzatore o un gassificatore". Bertolaso era stato corteggiato dall'aspirante sindaco Carlo Calenda, che aveva detto di volerlo a fianco come commissario straordinario e vicensindaco al decoro urbano. Una proposta quella arrivata dal leader di Azione, che il medico ha declinato.

Gualtieri: "Contrario a discarica di Malagrotta e nella Valle Galeria"

L'idea di Bertolaso di riaprire la discarica di Malagrotta, forse più una provocazione, non è piaciuta ai presenti in aula. Tra gli altri, non è si è dimostrato d'accordo il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri: "Sono fermamente contrario alla riapertura di Malagrotta, chiusa otto anni fa grazie alle scelte del sindaco Marino e del Pd. Sono contrario anche a una discarica di servizio nella Valle Galeria, che ha già pagato un prezzo ambientale altissimo". Gualtieri ha poi criticato Raggi, che oggi era a Villa Lazzaroni per l'appuntamento elettorale insieme al leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte: "La città non si governa con ricette populiste – ha detto Gualtieri – Solo qui abbiamo i cinghiali, gli autobus che prendono fuoco, le buche".