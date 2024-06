video suggerito

La segue fin sotto casa e la violenta nei lavatoi del condominio: fermato un 32enne L'ha inseguita fino al condominio in cui abita e l'ha bloccata. Poi l'ha violentata. È successo lo scorso 9 giugno a Roma. Arrestato un uomo di 32 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Stava rientrando verso casa quando si è accorta che qualcuno la stava seguendo. Le si è avvicinato un uomo che ha iniziato a molestarla. La donna ha provato a respingerlo. Era quasi arrivata a casa sua, all'interno del condominio in cui vive quando è stata raggiunta dall'uomo che l'aveva seguita fino a quel momento. E l'ha violentata. È successo nel pomeriggio del 9 giugno scorso.

La violenza e la fuga

L'ha inseguita fino al condominio in cui abita. Poi l'ha raggiunta all'interno dei locali dei lavatoi del condominio e l'ha bloccata. È stato in quel momento che l'ha stuprata. Era il tardo pomeriggio dello scorso 9 giugno. Prima di andare via, l'uomo ha continuato a minacciarla verbalmente, poi è scappato. Non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Prati. Sono loro che hanno aperto le indagini e sono riusciti ad identificare il trentaduenne.

Le indagini e l'arresto

In breve tempo gli agenti del commissariato di polizia Prati sono riusciti a rintracciare l'uomo dopo aver raccolto informazioni e descrizioni da parte della donna che ha prontamente sporto denuncia. Per individuare l'uomo hanno passato al vaglio le immagini presenti nei sistemi di videosorveglianza del condominio e della zona.

È così che i poliziotti sono riusciti ad identificare l'aggressore. Lo hanno individuato, bloccato e trasferito negli uffici di polizia, dove c'è stato in riconoscimento. Nei suoi confronti è immediatamente scattato lo stato di fermo su richiesta della Procura della Repubblica perché gravemente indiziato del reato di violenza sessuale. Ed è stato trasferito in carcere.