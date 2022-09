La scaletta del concerto di Renato Zero 2022 al Circo Massimo di Roma: l’ordine delle canzoni Live Zerosettanta, il concerto di Renato Zero per i suoi 70 anni e 55 anni di carriera è in programma il 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e primo ottobre al Circo Massimo a Roma. Ecco la scaletta delle canzoni.

Renato Zero si esibirà nel suo attesissimo live ‘Zerosettanta' nella cornice del Circo Massimo a Roma. Il primo spettacolo è stasera, dalle ore 21. Il concerto celebra i suoi settant'anni – che non ha potuto festeggiare insieme ai fan a causa della pnademia – e i cinquantaquattro anni di carriera del cantautore e produttore discografico, una delle voci più belle e che hanno scritto la storia della musica italiana. Renato Zero, pseudonino di Renato Fiacchini, calcherà il palcoscenico della sua amata Roma con il suo spettacolo musicale, festeggiando questa ricorrenza importante con ben sei date in nove giorni.

Le date del live Zerosettanta a Roma sono 23, 24, 25, 28 e 30 settembre e primo ottobre. In particolare il 30 settembre è il compleanno di Renato Zero, che festeggerà insieme ai ‘sorcini', come lui stesso chiama i suoi fan. Tra le canzoni ci saranno i suoi immortali ‘I migliori anni della nostra vita', ‘Si sta facendo notte', ‘Triangolo'. Il live ripercorrerà la sua carriera di artista fin dagli esordi. Ospiti della serata saranno Sergio Castellitto, Giuliana Lojodice e Luca Ward, forse Jovanotti e Achille Lauro.

La scaletta delle canzoni al concerto di Renato Zero al Circo Massimo di Roma

La scaletta del live Zerosettanta di Renato Zero vede alcuni dei suoi successi più celebri.

