La scaletta del concerto di Manuel Agnelli a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Rock In Roma Stasera, lunedì 17 luglio 2023, Manuel Agnelli salirà sul palco della Capitale all’Ippodromo delle Capannelle accompagnato da una band d’eccezione. Qui la scaletta dei brani prevista, tra vecchi successi ed estratti del primo album da solista.

A cura di Teresa Fallavollita

Alle spalle una stagione di successi e soddisfazioni, con la pubblicazione del suo primo album solista "Ama il prossimo tuo come te stesso" e la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento per la Miglior Canzone con il brano "La profondità degli abissi", scritto per il film Diabolik dei Manetti Bros. Dopo aver portato nei teatri "Lazarus", opera rock teatrale scritta da David Bowie, quest’estate Manuel Agnelli è pronto a salire sui palchi dei principali festival della penisola.

Nel tour estivo inaugurato l’1 luglio a Palermo, il frontman degli Afterhours sarà accompagnato da una band d'eccezione: i Little Pieces Of Marmelade – duo composto da Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), finalisti di XFactor 2020 – Giacomo Rossetti al basso e Beatrice Antolini alle tastiere.

Il cantante salirà stasera, lunedì 17 luglio 2023, sul palco del Rock In Roma all’Ippodromo delle Capannelle: l’inizio dello spettacolo, che dovrebbe durare un paio d’ore, è previsto per le 21.45.

La scaletta con le canzoni del concerto al Rock In Roma

La scaletta vede alternarsi le canzoni più belle dell’ultimo album da solista di Agnelli, Ama il prossimo tuo come te stesso, con alcuni grandi classici del gruppo rock alternativo Afterhours, nato nel 1986, in quello che dagli spettatori che hanno assistito alle precedenti tappe di Palermo, Verona e Pavia è stato definito “un concerto quasi punk”.

Attualmente non è possibile sapere con certezza l’ordine delle canzoni, ma, seppur con qualche modifica, questa la previsione della scaletta: