La scaletta del concerto di Bob Dylan a Roma 2023: l’ordine delle canzoni e come arrivare all’Auditorium Il concerto di Bob Dylan a Roma è in programma alle 19.30 di domenica 9 luglio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in occasione del Roma Summer Fest 2023. Biglietti già sold out.

A cura di Enrico Tata

Bob Dylan – 2021

Ha compiuto 82 anni lo scorso maggio, Bob Dylan, e di ritiro dalle scene ancora non vuole sentire parlare. Ma il concerto di Roma sarà una delle ultime occasioni, per i fan italiani del ‘menestrello del folk' e premio Nobel per la letteratura, di ascoltare dal vivo il proprio idolo. La serata è in programma alle 19.30 di domenica 9 luglio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in occasione del Roma Summer Fest 2023.

Il tour del cantautore americano è dedicato a “Rough and Rowdy Days”, l’album di inediti pubblicato nel giugno 2020. In scaletta, pochi accenni alle canzoni degli anni '60: tra le eccezioni, I'll Be Your Baby Tonight e Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Non ci sarà spazio, almeno stando alla scaletta ufficiale del tour per canzoni come Blowin’ in the Wind e Like a Rolling Stone. Il concerto è sold out da diversi giorni. Dylan torna a Roma dopo cinque anni dall'ultimo concerto.

Quello nella Capitale sarà uno show senza cellulari. Per gli spettatori sarà impossibile, registrare e fotografare il concerto con il loro smartphone, che sarà depositato all'ingresso.

La scaletta del concerto di Bob Dylan a Roma

I fan che avrebbero voluto ascoltare i vecchi successi del cantautore americano, resteranno in parte delusi. In scaletta, infatti, ci sono pochissimi brani del passato e molte canzoni degli ultimi album. L'unica eccezione in tal senso sono Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine), del celebre album ‘Blonde on Blonde' del 1966, e ‘I'll Be Your Baby Tonight', scritta nel 1967 e contenuta nell'album John Wesley Harding. Dagli anni 70/80 arrivano invece When I Paint My Masterpiece, Every Grain of Sand, e Gotta Serve Somebody.

Nessun accenno ai primi album, quelli delle canzoni cosiddette ‘di protesta': da Blowin’ in the Wind a Masters of War, da A Hard Rain’s a-Gonna Fall a The Times They Are a-Changin’. Non ci sarà spazio neanche per ‘Like a Rolling Stone'.

Questa la scaletta ufficiale del tour di Bob Dylan:

Watching the River Flow Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine I Contain Multitudes False Prophet When I Paint My Masterpiece Black Rider My Own Version of You I'll Be Your Baby Tonight Crossing the Rubicon To Be Alone With You Play Key West (Philosopher Pirate) Gotta Serve Somebody(followed by band introductions) I've Made Up My Mind to Give Myself to You That Old Black Magic(Johnny Mercer cover) Brokedown Palace(Grateful Dead cover) Mother of Muses Goodbye Jimmy Reed Every Grain of Sand

Come arrivare all'Auditorium Parco della Musica

Per arrivare all'Auditorium Parco della Musica, ecco le soluzioni più semplici:

Autobus

910, Capolinea Termini/Piazza Mancini

53, Capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi

982, Capolinea V.le XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti

168, Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina

Tram

2, Capolinea P.le Flaminio/Piazza ManciniMetropolitana

Metro A

fermata Flaminio poi tram 2 oppure Ferrovia Roma-Nord, fermata piazza Euclide.