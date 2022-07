La scaletta del concerto dei Maneskin al Circo Massimo a Roma: orari e ordine delle canzoni Questa sera, sabato 9 luglio 2022, i Maneskin si esibiranno al Circo Massimo di Roma. Attesi circa 90mila spettatori. Biglietti sold out.

A cura di Enrico Tata

I Maneskin alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022

I Maneskin arrivano a Roma. Questa sera, sabato 9 luglio 2022, la band si esibirà al Circo Massimo per la seconda data italiana del loro tour estivo dopo quella di Lignano Sabbiadoro. Poi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas porteranno le loro canzoni in Europa (previste date in Norvegia, a Parigi in Francia, in Spagna e in Turchia), a Chicago negli Stati Uniti e poi, a fine agosto, in Giappone. Il concerto del Circo Massimo è sold out già da settimane e sono attesi circa 90mila spettatori. Per il concerto di Vasco Rossi, che si è tenuto sempre al Circo Massimo, erano presenti circa 70mila spettatori paganti. Di seguito la possibile scaletta del concerto (non è quella ufficiale)

La possibile scaletta del concerto dei Maneskin al Circo Massimo a Roma

La scaletta con l'ordine di esibizione delle canzoni non è quella ufficiale e sicuramente ci saranno alcuni cambiamenti, ma questa è quella presentata nelle altre date del tour dei Maneskin. Tre le cover che presenterà la band romana: Beggin', I wanna be tour dog e My generation.

Zitti e buoni In nome del padre Mammamia Beggin' (cover The Four Seasons) Womanizeer (cover Britney Spears) La paura del buio Coraline Close to the Top For your love Supermodel Morirò da re Touch me My generation (cover The Who) We're Gonna Dance on Gasoline I Wanna Be Your Dog (cover The Stogees) Amandoti (Cover CCCP) I wanna be your slave Lividi sui gomiti

A che ora inizia e finisce il concerto dei Maneskin a Roma: gli orari

L'inizio del concerto dei Maneskin è fissato alle ore 21, ma i cancelli del Circo Massimo saranno aperti a partire dalle ore 19 (questo orario, tuttavia, ancora non è ufficiale e non è stato riportato sul sito dell'evento). Il concerto dei Maneskin, ricordiamo, fa parte del festival ‘Rock in Roma', le cui esibizioni si tengono di solito all'Ippodromo delle Capannelle.