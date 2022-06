Il concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma: come arrivare, gli orari e i biglietti Torna a Roma Vasco Rossi: oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 giugno, il Circo Massimo ospita il Blasco per le nuove tappe del suo tour.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla prima tappa del tour, foto da Facebook.

Oggi e domani, sabato 11 e domenica 12 giugno, arriva a Roma Vasco Rossi: il cantante si esibisce in concerto al Circo Massimo. I biglietti per entrambi gli appuntamenti sono già sold out con 70mila persone a serata: Roma si prepara ad accogliere circa 140mila partecipanti.

Durante i due appuntamenti di questo weekend il Blasco omaggia il suo pubblico con le canzoni dell'ultimo album, Siamo qui, uscito nel 2021 e con i classici di sempre che ci accompagnano dagli anni Settanta e Ottanta. Il tour si è aperto con la prima tappa ospitata a Trento al Trentino Arena Music. Per l'occasione, ad accoglierlo, è stata presente una moltitudine di persone, in totale 120mila, fra padri, madri, figli e figlie: Vasco Rossi è circondato da fan di davvero tutte le età.

Foto da Facebook.

A che ora inizia e finisce il concerto di Vasco Rossi a Roma

Nonostante alcuni biglietti riportino le ore 16 o 17 come orario di inizio dello show, il sito, che è costantemente aggiornato, specifica che Vasco Rossi sale sul palco verso le ore 21.15 e canta le sue hit per oltre due ore e mezza di spettacolo, mentre le band di supporto iniziano le loro esibizioni per le 18.30.

Gli ingressi e il box office, invece, aprono qualche ora prima: l'apertura delle porte è prevista verso le 14 e il box office, che si trova in piazza della Bocca della Verità, per alle 15.

Dal sito di Live Nation

Come arrivare al Circo Massimo per il concerto di Vasco Rossi

Le due tappe romane del Komandante, come anticipato, sono ospitate al Circo Massimo. Arrivare lì è molto facile anche con i mezzi pubblici. Le linee della metropolitana che raggiungono l'omonima fermata Circo Massimo sono la B e la B1. Per chi arriva dalla stazione Termini, la direzione in cui prendere la metro è quella che porta verso il capolinea di Laurentina. Come mostrato nella foto della mappa, in prossimità della fermata, ci sono anche le stazioni di Colosseo e Piramide, entrambe a poco più di un chilometro di distanza. Attenzione, però, alle modifiche alla viabilità che nei prossimi giorni riguardano la città di Roma.

Dall’ultimo concerto a Imola. Foto da Facebook

I biglietti abbinati agli ingressi del Circo Massimo

La fermata della metropolitana si trova in prossimità degli ingressi 1 e 2, mentre gli ingressi 3 e 4 sono dal lato del Lungotevere. In particolare, l'ingresso 1 è in Via del Circo Massimo ang. V.le Aventino, l'ingresso 2 è in via dei Cerchi ang. Via di San Gregorio, il terzo in Via della Greca. Riservato per la tribuna hospitality e stampa è, invece, l'ingresso 4.