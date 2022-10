“La Russa Garbatella ti schifa”: imbrattata serranda ex circolo Msi di Giorgia Meloni

"La Russa Garbatella ti schifa", con una stella a cinque punte e la sigla ‘Antifa'. Questa la scritta comparsa nella serata di ieri sulla sede di Fratelli d'Italia nel quartiere romano della Garbatella al civico 8 di via Guendalina Borghese. È un luogo importante per il partito di Giorgia Meloni, perché proprio lì la leader di Fratelli d'Italia a 15 anni ha mosso i suoi primi passi nella politica frequentando le riunioni del Movimento Sociale Italiano.

Così scrive Meloni nella sua autobiografia:

A quindici anni e mezzo non pensavo che bussando al portone blindato della sezione del Fronte della Gioventù alla Garbatella avrei trovato la mia seconda famiglia decisamente più numerosa di quella di origine. (…) La sezione si trovava, quando si dice il destino, esattamente dietro l'angolo di casa mia, ma io non c'ero quasi mai passata in quella via e l'avevo dovuta cercare sul TuttoCittà, dopo aver telefonato alla sede centrale del Movimento Sociale Italiano per sapere dove fosse la sezione più vicina a casa. Via Guendalina Borghese numero 8: ecco l'indirizzo dove tutto è iniziato. E, ancora più dell'indirizzo, conta la data che fu il motivo scatenante di quella decisione: 19 luglio 1992, il giorno dell'attentato a Paolo Borsellino.