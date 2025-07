Dal Pd a Fratelli d’Italia: va con Meloni la consigliera più votata al Municipio VIII di Roma

Nel 2021 conquistò 560 preferenze e fu la consigliera più votata del Partito democratico nell'VIII Municipio, quello della Garbatella. Adesso, a distanza di quattro anni dall'elezione, Eleonora Talli ha deciso di lasciare il Pd per aderire a Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato il presidente della federazione romana del partito di Giorgia Meloni, Marco Perissa: "Benvenuta a Eleonora Talli, consigliera in VIII Municipio, che ha deciso di aderire al gruppo di Fratelli d'Italia. La scelta della Talli, che ricordiamo è stata la prima degli eletti del Pd alle scorse elezioni municipali rafforza la nostra presenza sul territorio e ci fa acquisire una figura politica di grande esperienza e di profondi valori umani".

Eleonora Talli dal Pd a Fratelli d'Italia

Secondo Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, l'ingresso della consigliera Talli è "un segnale politico fortissimo: la prima degli eletti del Pd nel Municipio VIII – una storica roccaforte della sinistra – sceglie di aderire al nostro partito. E' la dimostrazione più chiara di quanto il Partito Democratico si stia progressivamente spostando su posizioni sempre piu' radicali, allontanandosi da quei valori democratico-cristiani che avevano convinto molti moderati a sostenerlo"

La scelta di Talli, spiega ancora Rocca, "assume un significato ancora piu' rilevante: lascia un partito che oggi governa la città (speriamo ancora per poco) per unirsi all'opposizione. Un gesto coraggioso e di coerenza, che le fa onore. Ma soprattutto dimostra come l'azione di Giorgia Meloni stia trovando sempre più consenso anche tra chi non si riconosce più in una sinistra distante dai reali bisogni dei cittadini e del Paese".

Nel 2021 accusò il Pd: "Più votata ma fatta fuori"

Già quattro anni fa, però, il percorso politico di Talli (eletta per la terza volta consigliera nel 2021) non era cominciato nel migliore dei modi. Subito dopo l'elezione a consigliera municipale, infatti, denunciò di essere stata esclusa dalla giunta: "L’ho appresa dai social network e non mi è stata riconosciuta neppure la carica di Presidente del Consiglio municipale". Non fu morbida con i vertici del Pd: "Ho subito un gravissimo torto da parte del Partito Democratico Municipale, Comunale, Regionale e Nazionale, vvisto che nelle stanze dei bottoni del Municipio VIII accadono fatti abominevoli e discriminatori, è necessario raccontare ciò che davvero succede a discapito di una donna che inizia il terzo mandato in Municipio, prima degli eletti del Partito Democratico”.