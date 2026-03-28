Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 28 e 29 marzo: dove e come prenotarsi

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 gli uffici anagrafici dei Municipi VI, VIII e XI ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica a Roma continuano nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. In programma le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VIII e XI sabato 28 marzo, mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 28 che in quella di domenica 29 marzo.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 27 marzo 2026 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta serve presentarsi con la prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la carta d'identità elettronica

Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 28 marzo dalle ore 8.00 alle 16.30;

Municipio VIII: la sedi di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 28 marzo dalle ore 8.00 alle 15.30;

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 28 marzo dalle ore 8:00 alle 14:00.

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 28 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 29 dalle 8.30 alle 12.30.