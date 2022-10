La ristoratrice Marta Agulli morta a 45 anni: si è schiantata con l’auto contro un albero Tragedia a Graffignano in provincia di Viterbo, dove Marta Agulli si è schiantata con l’auto contro un albero. Era una ristoratrice e gestiva la sua attività accanto al Parco dei Mostri di Bomarzo.

A cura di Alessia Rabbai

Marta Agulli

Marta Agulli è morta a quarantacinque anni in un incidente stradale in via Montecalvello a Graffignano, in provincia di Viterbo. Il sinistro si è verificato nelle notte di domenica 30 ottobre ed è avvenuto nella frazione di Sipicciano. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine la donna al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era alla guida della sua auto, un'Alfa Giulietta, e stava percorrendo la strada quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero.

L'impatto è stato violento e non le ha purtroppo lasciato scampo. Marta era una ristoratrice, gestiva la pasticceria ‘La Dolcissima' e la trattoria ‘Quattroequattrotto' a Bomarzo, vicino al Parco dei Mostri. Era molto conosciuta e stimata, appresa la notizia della sua scomparsa la comunità si è stretta intorno alla famiglia, con tanti messaggi di cordoglio, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto.

L'incidente in cui è morta Marta Agulli

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno notato la macchina incidentata e hanno visto che al suo interno c'era una persona. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza. Nelle operazioni di soccorso è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche Morta a 23 anni in un incidente a Ostia: forse il conducente drogato non si è fermato al rosso

Presenti per i rilievi di rito i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per lo svolgimento dell'autopsia. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.