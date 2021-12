La Regione Lazio prepara l’ordinanza: mascherine all’aperto obbligatorie dal 23 dicembre La Regione Lazio sta lavorando a un’ordinanza per rendere obbligatoria le mascherine all’aperto anche in mancanza di specifici assembramenti dal 23 dicembre. “Si tratta di una misura precauzionale, a prescindere quindi dal cambio di colore”, ha dichiarato Zingaretti.

È allo studio già in queste ore l'ordinanza della Regione Lazio che renderà obbligatorie le mascherine all'aperto su tutto il territorio e non solo dove stabilito dalle singole ordinanze sindacali. L'ordinanza sarà firmata a inizio della prossima settimana dal governatore Nicola Zingaretti e sarà operativa a partire da giovedì 23 dicembre. L'obiettivo è piegare la curva dei contagi di Covid-19 nel periodo delle feste, con l'obiettivo anche di evitare il passaggio in zona gialla.

Zingaretti: "Misura precauzionale anche senza cambio di colore"

"Vista la curva dei contagi stiamo valutando una ordinanza per l’obbligo di mascherine all’aperto che avrà efficacia su tutto il territorio regionale. Nel caso firmerò un ordinanza ad hoc. Si tratta di una misura precauzionale, a prescindere quindi dal cambio di colore”, ha dichiarato Zingaretti manifestando cautela anche se la decisione nei fatti sarebbe già presa. In questi giorni numerosi comuni hanno disposto ordinanze autonome, compreso il Campidoglio, rendendo obbligatorie le mascherine all'aperto solo in determinate piazze e strade dove maggiore sono gli assembramenti di cittadini.

Oggi nel Lazio 2409 nuovi casi

E la curva dei contagi in effetti continua la sua salita. Oggi nel Lazio si sono registrati 2409 nuovi casi e 6 morti. Nella capitale sono 1085 i contagi a Roma città. Annullate anche le più importanti iniziative pubbliche nella capitale per le festività, dal mercatino della Befana a Piazza Navona al tradizionale concerto di fine anno a Piazza Navona. Oggi le forze dell'ordine hanno chiuso temporaneamente via del Corsochiuso temporaneamente via del Corso per l'eccessiva folla presente nella principale via dello shopping.