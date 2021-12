Folla per lo shopping natalizio: chiusa via del Corso contro gli assembramenti È stata chiusa via del Corso per l’eccessivo afflusso di persone. Agenti e transenne come misura anti assembramento nell’ultimo sabato prima di Natale.

A cura di Redazione Roma

Le forze dell'ordine hanno provveduto a chiudere nel pomeriggio di oggi sabato 18 dicembre, una parte del via del Corso piena di persone intente a fare acquisti e passeggiare. Agenti e transenne per garantire che sia rispettato l'obbligo di mascherina e per evitare assembramenti eccessivi. La chiusura è scattata attorno alle 17.45 all'imbocco della strada dello shopping dal lato di piazza del Popolo, così da garantire il deflusso delle persone presenti al momento. La chiusura di strade e piazze in caso di affollamento è uno dei provvedimenti decisi dalla prefettura per garantire il distanziamento sociale negli spazi pubblici durante questi giorni di feste natalizie.

Sabato prima di Natale: folla e controlli in centro

La grande folla presente oggi in centro nell'ultima sabato prima di Natale, ha reso necessario prendere alcune misure per evitare affollamenti in una fase in cui preoccupa l'andamento della pandemia. Rafforzata in tutte le zone dello shopping la presenza delle forze dell'ordine, per vigilare sulla corretta applicazione delle regole in riferimento all'obbligo della mascherina all'aperto in alcune strade e piazze, e sul controllo del green pass.

Controlli rispetto del green pass nelle zone della movida

Controlli anche nei quartieri della movida. Ieri in pieno centro i caschi bianchi della Polizia Locale hanno multato per 4500 euro un bar dove il distanziamento non era rispettato, mentre in una nota catena di fast food a Piazzale Flaminio, durante i controlli è stato trovato un cliente sprovvisto di green pass: l'uomo è stato multato così come il titolare che si è visto sospendere l'attività per due giorni.