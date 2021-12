Obbligo di mascherine all’aperto, a Roma sciolti 19 assembramenti e multate soltanto 2 persone Durante i controlli nelle vie dello shopping sono stati sciolti diciannove assembramenti e sono state multate soltanto due persone per violazioni della normativa anti-Covid19.

A cura di Enrico Tata

Nelle vie dello shopping a Roma è obbligatorio indossare le mascherine e, come sempre, bisogna evitare assembramenti. Durante i controlli nelle principali strade dei negozi, piazza del Popolo, le vie del cosiddetto tridente del centro storico, via Cola di Rienzo, piazza del Popolo, via Candia, via Ottaviano, viale Giulio Cesare, viale Libia, viale Eritrea, piazza Gimma e piazza Annibaliano sono state controllate complessivamente 806 persone. Il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale Roma Capitale e della Protezione Civile ha verificato inoltre 28 green pass. Inoltre, comunicano ancora le forze dell'ordine, sono stati sciolti diciannove assembramenti e sono state multate soltanto due persone per violazioni della normativa anti-Covid19. Sono stati infine controllati 44 negozi e 20 automobili. Stando a quanto si apprende, "non sono emerse particolari criticità, nonostante la massiccia presenza di persone e di turisti dediti allo shopping".

L'ordinanza di Gualtieri: mascherine all'aperto nelle vie dello shopping

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato un'ordinanza che introduce, fino al 31 dicembre, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto nelle strade dello shopping. Nel testo vengono elencate le strade dove è in vigore l'obbligo, ma si dice anche che l'obbligo sull'uso della mascherina "va applicato in modo rigoroso in tutte le zone dove si possono verificare assembramenti e affollamenti (altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all’aperto) dove, in accordo con il Prefetto e i vertici delle Forze dell’Ordine, verranno rafforzati i controlli".

Le vie dello shopping dove obbligatorio indossare la mascherina: