La proposta di matrimonio in via Condotti a Roma finisce male: “Che c… fai? Non ero pronta”

Una proposta di matrimonio fatta in pubblico, in via Condotti, la strada dei negozi di lusso a Roma. Impossibile dire di no davanti a tutte le persone che si erano fermate ad assistere. "Io avrei detto sì e poi in privato gli avrei detto di no", ha commentato qualcuno sotto al video, diventato virale su TikTok. E invece la fidanzata dello sfortunato spasimante ha avuto il coraggio di dire di no, davanti a tutti, con la scena ripresa dagli smartphone dei passanti.

"Che c… fai? Non ero pronta", dice lei davanti al fidanzato inginocchiato per strada con l'anello in mano. Attimi di incertezza, poi qualcuno dal pubblico incalza: "Allora dici si o no?". E lei: "No, non ero pronta". E ancora: "Ma allora era per questo che siamo venuti a Roma?”.

Insomma, una proposta di matrimonio finita malissimo, per ora. Chissà se in privato tutto si sia risolto. Quel che è certo, però, è che la scena è stata pubblicata sui social ed è diventata ben presto virale. Un rifiuto netto e pubblico alla richiesta in ginocchio di sposarsi. Il tutto con ‘O sole mio in sottofondo' Non capita tutti i giorni.