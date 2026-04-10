A Monterotondo gambizzato il tiktoker Damiano Sartori. Il video dopo lo sparo: “M’hai lisciato”

Tutto è spettacolo nell'era dei social, quando anche un atto criminale può diventare un post in grado di raccogliere like e follower. Lo sa bene Damiano Sartori, il tiktoker 38enne romano che nella tarda serata di ieri si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Gonfalone di Monterotondo con una ferita d'arma da fuoco alla gamba sinistra. Non prima, però, di essersi ripreso con il proprio telefonino, mentre sbeffeggia gli autori del gesto accompagnato dalla scritta "Hai sparato e m'hai lisciato". Medicato, è stato dimesso la sera stessa, mentre i due amici che erano con lui al momento dell'aggressione, sono scappati subito dopo averlo accompagnato presso la struttura sanitaria. La gambizzazione ha fatto scattare le indagini dei carabinieri, che prima di recarsi sul posto hanno ascoltato la vittima. L'ipotesi è quella della lite nell'ambito dello spaccio di droga.

Il post del tiktoker Sartori

Le indagini dei carabinieri: la pista legata allo spaccio

I carabinieri del nucleo operativo di Monterotondo hanno ricostruito quanto successo: la gambizzazione è avvenuta con due colpi esplosi poco prima delle 20 di giovedì sera, in via XXIV Maggio, nella zona di Fonte Nuova. Anche se non è esclusa nessuna pista, la più gettonata resta quella della contesa legata allo spaccio di stupefacenti: Sartori infatti ha alle spalle precedenti legato al traffico di sostanze psicotrope. Damiano Sartori su TikTok vanta 51mila follower e oltre un milione e mezzo di like, anche se il profilo è in comune con il figlio. Proprio da quell'account ha postato i momenti immediatamante successivi all'assalto, con tanto di messaggio a chi l'avrebbe aggredito. In passato Sartori era salito alle cronache per aver colpito una carabiniera e diversi membri della security della sagra della castagna di Soriano nel Cimino, il 13 ottobre 2024. In quel caso era stato arrestato e condannato a 8 mesi di reclusione.