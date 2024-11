video suggerito

Condannato il tiktoker Damiano Sartori: ubriaco, seminò il panico alla Sagra delle Castagne Damiano Sartori è stato condannato a otto mesi di reclusione senza sospensione condizionale della pena per aver dato in escandescenze alla Sagra delle Castagne di Sorano nel Cimino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Damiano Sartori, il tiktoker che il mese scorso seminò il panico alla Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, è stato condannato a otto mesi di reclusione con il rito abbreviato. Il 36enne, che aveva aggredito addetti alla sicurezza e carabinieri, non potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono allo scorso 13 ottobre, quando a Soriano del Cimino si festeggiava in tutto il paese per la tradizionale Sagra della Castagna, che ogni anno richiama nel piccolo comune migliaia di turisti. Damiano Sartori, già conosciuto alle forze dell'ordine e con vari precedenti alle spalle, ha imboccato contromano con la macchina l'area pedonale dedicata alla Sagra. Nonostante i vigilantes preposti alla sicurezza gli avevano fatto notare che non poteva passare, Sartori non aveva intenzione di fare retromarcia e andare da un'altra parte. Forse anche perché molto alterato dall'alcol, si è prima scagliato contro gli operatori, e poi contro i carabinieri intervenuti per calmarlo.

Dopo averlo fermato a fatica, i carabinieri hanno portato Sartori in caserma, dove è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, "per aver condotto il proprio mezzo contromano, per la creazione di situazioni di pericolo per la circolazione in centro abitato, per condotta di guida inidonea in prevedibili situazioni di pericolo con bambini e anziani in pubblica manifestazione e per aver impedito il passaggio dei mezzi di soccorso". Nei suoi confronti il questore di Viterbo ha emesso un provvedimento per bandirlo dal paese di Soriano nel Cimino per quattro anni, mentre per due non potrà accedere ai locali d'intrattenimento della provincia di Viterbo.