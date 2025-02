video suggerito

La poliziotta Angela salva la vita ad un uomo colto da un arresto cardiaco in palestra Momenti concitati in una palestra vicina alla metro Cipro a Roma, dove un uomo ha avuto un arresto cardiaco mentre si allenava. È vivo grazie alla poliziotta Angela, che lo ha soccorso e salvato in attesa dell'ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

La poliziotta che ha salvato l'uomo dall'arresto cardiaco in palestra

Ha salvato la vita di un uomo colto da un arresto cardiaco mentre si allenava in palestra. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso 12 febbraio vicino alla stazione della metro Cipro a Roma. Si chiama Angela la poliziotta che si è trovata "al posto giusto nel momento giusto". Intervenendo subito lo ha rianimato, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio in attesa dell'ambulanza, evitando che il malore culminasse in tragedia.

Al momento dell'accaduto Angela, che lavora all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma, era libera dal servizio. Dopo aver terminato il turno della mattina, ha deciso di dedicare del tempo per se stessa e per il suo benessere psicofisico, così è andata in palestra. Non poteva immaginare che la sua decisone di allenarsi proprio quel pomeriggio sarebbe stata decisiva per la vita di una persona. Stava facendo degli esercizi, quando ha notato un uomo in sala pesi che non stava bene. Si toccava il petto e respirava con fatica, si è accasciato vicino al del tapis roulant e ha perso i sensi.

Angela in quel momento ha capito che non c’era da perdere neanche un minuto. Si è precipitata dall’uomo in stato di incoscienza, e lo ha posizionato supino a terra. Ha fatto allontanare gli altri clienti della palestra e con sangue freddo, ha iniziato la manovra "Gas" (acronimo di "Guardare, ascoltare, sentire"), che viene fatta quando si deve verificare se una persona respira e se gli batte il cuore. Ha avvicinato l’orecchio al naso e alla bocca dell'uomo, cercando di osservare i movimenti del torace e la pressione dell’aria delle sue guance, così ha capito che era in arresto cardiaco. Nel frattempo ha chiesto al personale della palestra di chiamare un'ambulanza ed è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112.

Ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco sull'uomo, che però non non reagiva agli stimoli. Allora Angela, grazie all'aiuto del personale della struttura, ha trovato il defibrillatore e ha attivato la tecnica salvavita. Dopo la seconda scarica, l’uomo era ancora incosciente. Ma la poliziotta non si è arresa e ha continuato le manovre di rianimazione, fino all’arrivo del personale sanitario. Grazie al pronto intervento della poliziotta, che ha prestato il primo soccorso senza perdere del tempo prezioso, l’uomo è in condizioni stabili ed è stato trasportato in ospedale.