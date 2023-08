La nuova segreteria del Pd di Roma: tanti under 30 dai municipi e parità di genere Sono stati scelti i nuovi membri che comporranno la segreteria del Pd Roma. Sono nove uomini e nove donne, tra i quali sei hanno meno di trent’anni.

A cura di Alessia Rabbai

Nove uomini e nove donne, di cui sei sono di età inferiore ai trent'anni. Sono i membri cha andranno a comporre la nuova segreteria del Pd Roma, che il 12 luglio scorso ha iniziato un nuovo percorso. A presentare i componenti è il segretario del Pd Roma Enzo Foschi, che ha sottolineato come sia necessario per il partito "tornare a costruire un dialogo con territori e cittadini". A comporre il Pd Roma ci sono anche i membri di diritto, tra i quali la presidente del Partito, Giulia Tempesta, la Capogruppo in Campidoglio, Valeria Baglio, il tesoriere e il presidente della Commissione garanzia.

Nel nuovo Pd Roma spazio verrà dato alle donne e ai giovani under 30, spiega Foschi in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook istituzionale "perché ritengo che la formazione di una nuova classe dirigente sia alla base del rilancio del Partito di Roma – e aggiunge – È un partito che dovrà tornare luogo di discussione, confronto e decisione e che dovrà essere al fianco dell'azione di governo del Campidoglio guidato dal sindaco Roberto Gualtieri".

I componenti della nuova segreteria del Pd Roma