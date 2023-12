La maledizione delle Vele di Calatrava: adesso, senza Expo, che fine fanno? Il complesso delle Vele di Calatrava rischia un altro stop. Una maledizione sembra aleggiare sullo scheletro di cemento armato, abbandonato ormai da decenni all’estrema periferia Est.

A cura di Enrico Tata

Le Vele di Calatrava nella periferia sud est di Roma.

Sarebbe dovuto diventare il simbolo dei Mondiali di Roma 2009 ed era al centro del progetto della candidatura di Roma Expo 2030. E invece il complesso delle Vele di Calatrava rischia adesso un altro stop. Una maledizione sembra aleggiare sullo scheletro di cemento armato, abbandonato ormai da decenni all'estrema periferia Est.

Addio al progetto Expo 2030 per le Vele di Tor Vergata

Con il progetto Expo, aveva spiegato l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, "immaginiamo di andare a riqualificare tutto il quadrante Est di Roma Capitale, quindi Tor Vergata, ma non soltanto. L'area delle Vele di Calatrava, ma anche l'area di Tor Bella Monaca, che è una delle aree più problematiche del Paese, non soltanto di Roma. Lo faremo con un progetto complesso, che fa perno sulla capacità di costruire un Expo che pensi immediatamente al giorno dopo, al post Expo".

E invece, dopo la delusione e la figuraccia rimediata a Parigi per Expo, le Vele potrebbero restare per altri anni così come sono. L'opera di Calatrava avrebbe dovuto ospitare il padiglione "All together/Alttogether, che consisteva, si legge nel progetto, "in due grandi arene, che raccoglieranno i sogni e le aspirazioni future di 8 miliardi di persone, mettendole a confronto su possibili scenari e soluzioni".

I finanziamenti del Giubileo per le Vele di Calatrava

Eppure non tutto è perduto, perché in realtà una parte dei lavori che garantirebbero la rinascita della Vela è finanziata dai fondi stanziati per il Giubileo. All'indomani della sconfitta, il sindaco Gualtieri ha spiegato: "Le Vele si metteranno in sicurezza con il Giubileo e saranno fruibili. Guardiamo avanti anche se è prematuro parlare dei dettagli e delle fonti di finanziamento. Parleremo con il Governo e la Regione per capire cosa si può realizzare".

Per un primo intervento di riqualificazione, infatti, a marzo del 2023 è stato annunciato lo stanziamento di 70 milioni di euro. "Il demanio ci ha presentato l'intervento da 70 milioni di euro: con questo finanziamento sarà possibile iniziare i lavori di riqualificazione delle Vele di Calatrava e realizzare un'area verde. Il termine per l'intervento è stato spostato entro il 2025, per il Giubileo, ma per completare l'opera resta la prospettiva dell'Expo. Fra pochi mesi apriranno i cantieri, già in estate o in autunno", aveva detto all'epoca il sindaco Gualtieri.

In realtà, non sembra che i lavori siano ancora partiti. Una volta conclusi i cantieri, lo spazio dovrebbe essere destinato a iniziative sportive e a congressi. Su questo l'assessore allo sport, Alessandro Onorato, ha detto: "Dispiace di come è andata Expo 2030 perché se riuscissimo a completare Tor Vergata e le Vele di Calatrava, diventerebbe uno dei palazzetti più importanti in Europa per capienza e si potrebbe avere una diffusione dell'attività culturale e artistica anche in quartieri meno centrali con ricadute economiche importanti".

Nel programma di interventi per il Giubileo del 2025 è previsto, nello specifico per la Vela, la realizzazione di una "copertura dei bacini destinati al nuoto e ai tuffi per la realizzazione di un unico piano di calpestio alla quota originariamente riservata alle attività agonistiche, dove sistemare una platea con capienza minima di 4.500 posti a sedere", Prevista inoltre "la realizzazione di tribune amovibili per ulteriori 6.500 posti a sedere e la realizzazione degli allestimenti interni per corrispondere agli usi liturgici destinati a grandi assemblee".