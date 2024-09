video suggerito

La laterale della Colombo è chiusa e non c’è data di riapertura: l’alternativa per raggiungere il Gra Non è stato un crollo a determinare la chiusura della laterale della Colombo, ma una deformazione del manto stradale dovuta alla conformazione del terreno. Sono partiti oggi i lavori per l’apertura di un varco, un’alternativa per chi viene da Ostia per raggiungere il Gra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

La laterale di via Cristoforo Colombo all'altezza dello svincolo per Torrino Mezzocammino è chiusa e ad oggi non c'è il calendario una data di riapertura. Servirà tempo per studiare la situazione e capire come intervenire. Oggi, giovedì 26 settembre, fa sapere l'assessorato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma sono partiti i lavori per la realizzazione di un nuovo varco. Si tratta di un collegamento tra la carreggiata centrale della Colombo e la complanare, che permetterà agli automobilisti si svoltare a destra in prossimità del chilometro 13.6 e raggiungere Roma.

Un intervento, che ha come obiettivo quello di decongestionare il quadrante, agevolando gli spostamenti dei cittadini che per lavoro o studio quotidianamente si dirigono verso il centro da Roma Sud. Sui tempi di realizzazione, disposizione della cartellonistica e apertura del varco si parlerebbe di una settimana: entro il prossimo weekend dunque, tempo permettendo, la "via di fuga" dovrebbe essere ultimata e accessibile. Chi proviene da Ostia potrà raggiungere il Grande Raccordo Anulare con più facilità. È infatti dal 23 settembre scorso che lungo via Colombo si registra traffico intenso, con chilometri di code, gli automobilisti stremati dalle lunghe attese chiedono risposte.

Perché la laterale di via Colombo è chiusa

La laterale di via Cristoforo Colombo è stata chiusa all’altezza di via Armando Brasini per circa 250 metri a causa di una deformazione del manto stradale, dovuta alla conformazione del terreno sottostante, spiegano dall'assessorato ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture. Una condizione già esistente, che è peggiorata notevolmente con le ondate di maltempo autunnali, che ha reso necessario un o studio e un intervento ad hoc.

La stessa tratta ha già visto un restringimento di carreggiata per delle problematiche legate alla pavimentazione stradale. A seguito di specifiche indagini fatte dal Dipartimento dei Lavori pubblici è emerso che il sottosuolo in quell'area è costituito da una particolare miscela di materiali, che provocano la deformazione della strada, rendendo la pavimentazione ondulata. Ciò richiede un intervento nella parte sottostante al pacchetto stradale, ossia un’operazione complessa, che necessita la chiusura della strada.

"Apriamo un varco per decongestionare il quadrante Sud"

"La situazione di via Cristoforo Colombo era attenzionata da tempo – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – Il Dipartimento nel corso dell’ultimo anno ha infatti effettuato le ispezioni del terreno per definire con precisione la situazione. Una parte dello studio è stata svolta sul campo, per le opportune rilevazioni, a cui sono seguiti studi di laboratorio. Anche a causa delle intense piogge venute dopo un periodo siccitoso, il terreno sottostante ha provocato un'ulteriore deformazione dell’asfalto e per potere ripristinare la strada è necessario intervenire proprio in profondità.

Si tratta di un intervento complesso, che deve essere effettuato per la piena funzionalità della grande arteria. Tra l’altro, Anas sta per concludere i lavori sulle carreggiate centrali e al termine il Dip LlPp avvierà il rifacimento delle complanari per mettere in sicurezza tutta la strada. Per evitare ulteriori disagi insieme alla polizia locale, abbiamo appunto deciso di aprire un nuovo varco per consentire l’accesso all’uscita del Gra".