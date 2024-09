video suggerito

Chiusa via Colombo per il cedimento della strada: traffico in tilt e chilometri di code Traffico in tilt e chilometri di code nel quadrante Sud di Roma nei pressi di via Colombo per il cedimento dell’asfalto. Il maltempo di oggi ha creato disagi e provocato l’interruzione della Metromare per un guasto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Via Cristoforo Colombo è parzialmente chiusa su un tratto laterale per il cedimento di una parte dell'asfalto. La chiusura improvvisa disposta martedì scorso 24 settembre ha creato grossi disagi al traffico, con chilometri di code nel quadrante. Disagi che sono iniziati ieri e che si sono protratti anche stamattina, complice il maltempo, che stanotte ha colpito la città. Si segnalano infatti strade allagate, alberi e rami caduti in varie zone di Roma e vari interventi dei vigili del fuoco, protezione civile e vigili urbani per le criticità dovute alla pioggia.

Nello specifico il cedimento dell'asfalto rigurda il tratto compreso tra via di Mezzocammino e il chilometro 14, all'altezza di via Brasini. Una mattinata di passione per gli automobilisti che da Roma Sud e provincia si spostano in altri quartieri, rimasti incolonnati, che sono arrivati tardi al lavoro. Ieri per il cedimento della strada sono intervenuti sul posto i tecnici dell'assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale e gli agenti della Polizia Locale del IX gruppo Eur. I tecnici valutano il tipo di intervento necessario per mettere in sicurezza e riaprire la strada.

I cittadini hanno segnalato grossi disagi nel quadrante Sud di Roma. "Delirio totale per per prendere la via del Mare dall'infernetto – scrive un utente su Facebook – Ho impiegato un'ora e 35 solo per arrivare ad Acilia e imboccare la via del Mare. Tutto il quadrante Ostia Infernetto Casal Palocco Acilia è completamente bloccato". Una delle zone maggiormente colpite dal maltempo di stanotte è stata l'Eur, con via Colombo allagata all’altezza di Euroma2.

Metromare interrotta per guasto

Stamattina oltre al traffico e alle lunghe code in prossimità della Colombo i pendolari hanno dovuto far fronte anche all'intera e temporanea interruzione della Metromare gestita da Cotral, che ha subito uno stop a causa di un guasto all'infrastruttura ferroviaria, provocato dal maltempo. Il servizio è ripartito dopo circa due ore.