La giudice Castriota esce dal carcere: avrebbe accettato gioielli e soldi in cambio di nomine Sono stati concessi gli arresti domiciliari a Giorgia Castriota, la giudice che si trova al centro di un’inchiesta per corruzione al Tribunale di Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Tornano a casa la giudice Giorgia Castriota e il compagno Silvano Ferraro, collaboratore nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria: disposti, nei loro confronti, gli arresti domiciliari. I due erano finiti in carcere nel corso di un'indagine della Procura di Perugia. Secondo quanto emerso, la giudice avrebbe conferito incarichi ai suoi conoscenti stretti in cambio di soldi, gioielli e abbonamenti allo stadio. Oltre a lei e al compagno e collaboratore, un altro arresto e altre due persone indagate tutte con le accuse di reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari ed induzione indebita a dare o promettere utilità.

Non appena scattata la misura cautelare in carcere, gli avvocati che assistono la giudice e il compagno, ne avevano chiesto l'annullamento. In alternativa, hanno richiesto che fosse cambiata con una meno pesante. Così il Tribunale del Riesame ha optato per gli arresti domiciliari, attenuando la la precedente. Il quadro accusatorio, però, non è variato e le indagini stanno procedendo allo stesso modo.

L'inchiesta sul Tribunale di Latina

Secondo quanto ricostruito, la giudice avrebbe ricevuto sistematicamente soldi e benefici in cambio degli incarichi all'interno del Tribunale. L'inchiesta è scattata a seguito della denuncia di un imprenditore che era finito in carcere per reati fiscali: alcune delle sue società erano state sequestrate, su disposizione della stessa Giorgia Castriota. Oggi, mentre la giudice risulta al centro dell'inchiesta aperta grazie alla sua denuncia, l'imprenditore è tornato in libertà.