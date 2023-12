La Fiorucci licenzia 200 persone a Pomezia, dipendenti continuano lo sciopero Intanto il consiglio comunale di Pomezia ha votato all’unanimità una mozione di solidarietà nei confronti dei lavoratori dello stabilimento Fiorucci che rischiano il licenziamento.

Allo stabilimento Fiorucci (quelli degli insaccati) di Pomezia continua la protesta. L'azienda ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per 197 addetti e non intende tornare indietro. Non solo: i vertici hanno rifiutato il ricorso agli ammortizzatori sociali e per questo i lavoratori hanno proclamato un nuovo pacchetto di sciopero di 16 ore.

La vertenza è arrivata anche al consiglio comunale di Pomezia. Riunito in assemblea straordinaria, alla presenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali, delle Rsu e dei lavoratori e lavoratrici dello stabilimento, il sindaco e i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione hanno votato all'unanimità una mozione di solidarietà ai dipendenti della Fiorucci. Il documento approvato chiede inoltre alla giunta un impegno concreto a coinvolgere la Regione Lazio e il governo sulla vicenda.

Questo il testo del comunicato diffuso l'11 dicembre dai sindacati al termine della riunione con l'azienda:

Nella giornata di oggi, presso la sede di Unindustria Roma, le Segreterie nazionali e territoriali di Fai Cisl, Flai – Cgil e Uila – Uil, unitamente alla RSU dello stabilimento Fiorucci di Santa Palomba, si sono incontrate con la Direzione aziendale del Gruppo per svolgere il secondo incontro di esame congiunto a seguito della procedura di licenziamento collettivo avviata lo scorso 27 novembre. L'azienda ha dato risposte negative rispetto alle richieste avanzate dal sindacato durante l'ultimo incontro in merito al ritiro della procedura o all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. A fronte della conferma da parte del gruppo Fiorucci di voler procedere con i licenziamenti dichiarati, le RSU e le organizzazioni sindacali territoriali, dichiarano un primo pacchetto di 16 ore di sciopero di cui 8 ore da svolgersi nella giornata di domani. Nel contempo dichiarano il blocco delle prestazioni straordinarie e di flessibilità.