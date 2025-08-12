La dogana sequestra 1000 sex toys arrivati dalla Cina: “Pericolosi per gli utenti”

Mille sex toys provenienti dalla Cina sono stati controllati e bloccati dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia e dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma in servizio presso il porto di Civitavecchia.

Pericolosi per gli utenti e quindi sequestrati. Mille sex toys provenienti dalla Cina sono stati controllati e bloccati dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia e dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma in servizio presso il porto di Civitavecchia. La spedizione arrivata via mare in Italia è stata controllata con attenzione ed è emerso che gli articoli per adulti non sono conformi agli standard di sicurezza delle normative nazionali ed europee.

Rilevata presenza di ftalati in quantità superiore ai limiti di legge

Stando a quanto si apprende, sono state effettuate analisi di laboratorio su alcuni campioni prelevati dagli oggetti arrivati a Civitavecchia e l'Agenzia delle Dogane fa sapere che è stata rilevata la presenza di un quantitativo di ftalati superiore ai limiti. Questo avrebbe potuto causare pericoli per la salute dei clienti. I ftalati sono composti chimici che servono a rendere la plastica più flessibile. Se sono presenti in eccesso, possono alterare i livelli ormonali e danneggiare la salute.

L'intera partita è stata sequestrata dai finanzieri e dall'Agenzia delle Dogane

I finanzieri comunicano che l'intera partita è stata sequestrata e l'importatore è stato denunciato alla procura di Civitavecchia con l'accusa di frode in commercio. Sospesa l'immissione sul mercato degli altri articoli arrivati in Italia che facevano parte della spedizione "per difformità rispetto al "Codice del Consumo" con l'interessamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy nonché dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato".