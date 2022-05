La disastrosa gestione della (bellissima) festa della Roma: traffico paralizzato per ore

A cura di Enrico Tata

A Roma la grande festa per la vittoria della Conference League è stata bellissima. La fotografia scattata davanti al Colosseo, con il pullman dei giocatori circondato da migliaia di tifosi, è impagabile. Le bandiere, i colori giallorossi, il bagno di folla, l'amore dei supporter disegnano una cartolina che ha fatto e farà il giro del mondo. Ma all'oscuro del ‘palcoscenico', a ciò che è stato immortalato nelle fotografie e nei video, c'è l'organizzazione e la gestione del corteo, che è stata invece sbagliata e insufficiente. Due gli errori principali, che hanno costretto a rivedere i piani in corsa, con la cancellazione del giro del Circo Massimo e la deviazione per il Colosseo: come pensare di realizzare una sfilata del genere in un giorno feriale? Come pensare che i tifosi sarebbero rimasti nel prato del Circo Massimo vedendo arrivare il pullman con i giocatori che hanno riportato un trofeo a Roma dopo oltre dieci anni?

E infatti, quando si è sparsa la voce che il pullman avrebbe percorso via Cristoforo Colombo e poi via delle Terme di Caracalla, migliaia di tifosi si sono riversati in strada abbandonando il Circo Massimo per accogliere l'arrivo dei pullman romanisti. Così si è creato un maxi ingorgo che ha paralizzato il traffico in entrata sulla Cristoforo Colombo, su tutto il quadrante di San Giovanni e su parte del lungotevere. La delegazione giallorossa non è mai arrivata al Circo Massimo perché ormai era impossibile attraversare il fiume di tifosi in festa e il sindaco Gualtieri, che aveva annunciato la sua presenza, è stato costretto a disertare. Quali erano le speranze degli organizzatori? Che i tifosi sarebbero rimasti al centro del prato mentre il pullman con i loro idoli avrebbe percorso indisturbato l'anello stradale? Impensabile, ovviamente. Probabilmente l'allestimento di un palco con un evento finale avrebbe evitato ripercussioni così drammatiche sul traffico della Capitale, letteralmente impazzito e per di più nell'orario di punta, quello di uscita dagli uffici e del ritorno a casa.