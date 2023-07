La denuncia di una 30enne: “Sequestrata e violentata per due giorni a Viterbo” È arrivata ieri pomeriggio all’ospedale Belcolle di Viterbo in stato di shock e con i vestiti lacerati. I due presunti aggressori sono due uomini.

A cura di Enrico Tata

"Sono stata picchiata e violentata per due giorni all'interno di un appartamento del centro storico di Viterbo", ha denunciato una ragazza di 30 anni. È arrivata ieri pomeriggio all'ospedale Belcolle di Viterbo in stato di shock e con i vestiti lacerati. Ha raccontato ai carabinieri, subito arrivati sul posto per raccogliere la sua testimonianza, che i suoi aguzzini sarebbero due uomini.

Gli aggressori incontrati all'esterno della stazione

Stando a quanto ricostruito dalla donna, avrebbe incontrato gli aggressori all'esterno della stazione ferroviaria. Era arrivata in treno e avrebbe dovuto dormire a casa di una sua amica. Per motivi ancora da accertare, la 30enne avrebbe seguito i due uomini in una zona appartata e questi ultimi l'avrebbero obbligata a salire a bordo di una macchina. La vettura l'avrebbe condotta presso un appartamento del centro storio e lì sarebbe stata ripetutamente picchiata e violentata.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Stando alla sua versione dei fatti, avrebbe approfittato dell'assenza temporanea dei due uomini per scappare, scendere in strada e chiedere aiuto ad alcuni passanti. I carabinieri del comando provinciale di Viterbo stanno cercando di verificare il racconto della donna. La sua versione, tuttavia, appare incompleta e i punti da chiarire sono ancora molti. Perché si è fidata dei due uomini incontrati all'esterno della stazione di Viterbo? Li conosceva? Come hanno fatto a convincerla a salire in macchina? L'hanno minacciata?

I carabinieri stanno ancora cercando i presunti responsabili della violenza, aiutati dall'identikit fornito dalla vittima. Le indagini sono tuttora in corso e per il momento non c'è alcun indagato.