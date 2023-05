La conduttrice Nunzia De Girolamo aggredita a Roma: “Ero terrorizzata, mi sono bloccata” La conduttrice ed ex ministra Nunzia De Girolamo è stata aggredita a Roma da uno sconosciuto che ha cominciato a colpire la sua macchina. Ha sporto denuncia ai carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

La conduttrice Nunzia De Girolamo è stata aggredita a Roma. Lo ha raccontato lei stessa in un video su Instagram, dopo essere andata a sporgere denuncia dai carabinieri. L'ex ministra ha dichiarato di essere stata attaccata da un ragazzo che prima le ha tagliato la strada in macchina, e poi ha cominciato a prenderle a calci l'auto, rompendole anche lo specchietto. Ad aiutarla, due signori che hanno assistito alla scena e hanno intimato al ragazzo di smetterla.

"Sono appena stata dai carabinieri per sporgere denuncia – ha dichiarato De Girolamo – ho appena subito un'aggressione immotivata da un ragazzo impazzito che non solo mi ha tagliato la strada in macchina, ha cominciato a colpire la macchina e mi ha sradicato lo specchietto".

De Girolamo è stata aiutata da due passanti che hanno assistito alla scena e sono intervenuti per mandare via il ragazzo. "Ora capisco quando uno viene aggredito così violentemente quanto ha paura e quanto si blocca – ha continuato – io sono riuscita a uscire solo quando ho visto che c'era tanta gente. Poteva essere una tragedia, ci siamo solo leggermente urtati, non solo, mi aggredisce e mi prende a parolacce. Non lo so che succede".

Leggi anche Donna aggredita da una cornacchia all'Eur finisce al pronto soccorso e denuncia il Comune di Roma

Non si sa chi sia stato ad aggredire Nunzia De Girolamo. L'automobilista si è dato alla fuga, molto probabilmente intuendo che avrebbe avuto guai giudiziari dopo aver aggredito l'ex ministra, rompendole la macchina e insultandola. Con la targa però, l'aggressore dovrebbe essere identificato nelle prossime ore: i carabinieri stanno già lavorando per rintracciarlo e capire chi sia. Rischia una denuncia molto pesante per quanto accaduto.