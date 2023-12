La compagna lo lascia, per vendetta tenta di bruciare casa in cui vive col figlio 15enne: arrestato È stato arrestato ed è finito in carcere un 46enne che ha appiccato un principio d’incendio nell’abitazione ad Ostia in cui viveva con la ex che lo ha lasciato e se n’è andata. Con lui anche il figlio 15enne che non c’era. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Ha tentato di bruciare l'abitazione nella quale viveva con il figlio quindicenne e la ex compagna, per vendicarsi dopo che lei lo ha lasciato e se n'è andata via. A finire in manette e poi in carcere è un uomo di quarantasei anni, che è stato arrestato con l'accusa di incendio. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, martedì 19 dicembre, in via Baffigo ad Ostia, sul litorale romano. Vittima una donna, che aveva deciso di lasciare il compagno, il quale non ha accettato che la loro relazione fosse giunta al capolinea. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito.

Secondo quanto ricostruito l'uomo ha tentato di dare fuoco all'abitazione in cui lui stesso viveva insieme a suo figlio quindicenne, rischiando di mettere in serio pericolo la vita di entrambi. Erano circa le ore 21 quando un passante ha segnalato al Numero Unico delle Emergenze 112 la presenza di un uomo in strada, che minacciava di dar fuoco ad un'abitazione. Attivata la Sala operativa dei vigili del fuoco, questi ultimi sono intervenuti sul litorale insieme ai militari dell'Arma. Hanno trovato il quarantaseienne agitato e probabilmente ubriaco, era proprio davanti all'ingresso dell'abitazione.

Una volta dentro all'appartamento i pompieri si sono resi conto che era già stato innescato un principio d'incendio e che era necessario intervenire subito per scongiurare che le fiamme si propagassero all'interno della casa. Hanno dato il via alle operazioni di spegnimento e in breve tempo hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'abitazione. L'uomo è stato fermato e portato nel carcere di Regina Coeli, dove si trova a dispostizione dell'Autorità Giudiziaria.