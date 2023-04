La Commissione gli boccia la domanda per Ncc: arrestato per danneggiamento e minacce I carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un autista Ncc per danneggiamento e minacce.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un aspirante autista di Ncc è stato arrestato dopo aver aggredito la commissione esaminatrice. I fatti risalgono allo scorso giovedì 20 aprile e si sono verificati in viale Giorgio Ribotta, in zona Casale del Castellaccio, nel quadrante Sud di Roma. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto senza disporre la misura cautelare. A riportare la notizia Il Messaggero, che ha racconta come il cinquantenne, romano e incensurato, intorno alle ore 17 aveva presentato la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di Ncc.

La commissione ha vagliato i fogli, ma nella domanda c'era un vizio di compilazione e non poteva essere accolta, né gli errori presenti corretti. L'uomo non avrebbe dunque potuto ricevere l'autorizzazione per l'esecizio. Il cinquantenne è andato in escandescenze e ha distrutto sedie di plastica, sfondato la porta a vetri scorrevole dell'ingresso e piegato, la sbarra che delimita l'area parcheggio, danni che ammonterebbero ad una cifra complessiva stimata di 5mila euro. Inoltre avrebbe minacciato il presidente della commissione che ha esaminato la sua domanda, dicendogli frasi come "Te la faccio pagare".

Subito è stato richiesto l'intervento dei carabinieri della Compagnia Roma Eur, che sono giunti sul posto con una pattuglia, che si trovava in servizio sul territorio in pochi minuti e lo hanno bloccato. Prima dell'arrivo dei militari l'uomo dopo aver messo tutto a soqquadro ha cercato di allontanarsi, ma è stato rintracciato e fermato. Ora dovrà rispondere dei reati di danneggiamento e minacce.