Uova sode, corallina, coratella con i carciofi, pizza dolce o salata, salumi di vario genere sono le pietanze della colazione di Pasqua secondo la tradizione romana. Sapori forti e decisi, un connubio di carne e formaggi, un pasto ricco, che rimanda al significato della festività cristiana e che anticipa un pranzo, quello pasquale, altrettanto abbondante. Così le tavole imbandite di romani e non, si riempiono del profumo delle gustose pietanze, servite accanto alle tradizionali e irrinunciabili uova di cioccolato desiderate dai bambini (e non solo), nell'attesa di essere scartate e aperte. Protagonista è anche la tipica colomba pasquale, un dolce artigianale o industriale di origini milanesi, ma diffuso sul territorio nazionale e particolarmente amato in tutte le regioni italiane.

Cosa si mangia per la colazione di Pasqua a Roma

Per la colazione di Pasqua a Roma le uova vengono servite sode e andranno poi sgusciate una volta nel piatto oppure sbattute per farne una frittata. Per gli amanti dei sapori decisi, la corallina è una tipologia di salame preparata da tre parti del maiale, di solito accompagnata da formaggio e una fetta di piazza di Pasqua salata. La coratella è invece un piatto costituito dalle interiora dell'agnello, che viene comunemente servita insieme ai carciofi.

Colazione di Pasqua vegetale

Esiste un'alternativa alla tipica colazione di Pasqua a base di carne e derivati animali, per chi segue una dieta a base vegetale, per motivi etici o di salute. Anche in questo caso a finire sulla tavola in un giorno di festa saranno pietanze deliziose e saporite. Il segreto è lasciare libero spazio alla fantasia e puntare su ingredienti freschi, di qualità e di stagione. Ecco alcune idee per gli amanti della colazione salata: tofu strapazzato e farinate di ceci al posto di uova sode e frittate, salumi di legumi, torte rustiche o focacce farcite con verdure e filanti alternative vegetali al formaggio e i carciofi, veri protagonisti della tradizione romana, in tutte le loro gustose varianti.