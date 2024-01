La classifica 2024 delle migliori città del mondo, Roma è (solo) undicesima La classifica 2024 delle migliori città del mondo: Roma è undicesima. Prima Londra, seconda Parigi, terza New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Londra, Parigi e poi New York. Questo il podio delle migliori città del mondo secondo la classifica 2024 World's Best Cities Report stilata da Resonance, che ogni anno analizza 270 città di tutto il mondo con popolazione superiore a un milione di abitanti. Roma è soltanto undicesima. La Top 100 viene compilata utilizzando una combinazione di statistiche, valutazioni e raccomandazioni da parte di abitanti e visitatori attraverso canali digitali come Tripadvisor, Google, Facebook e Instagram.

Perché Roma è solo 11esima in classifica

Roma, come detto, si piazza all'undicesimo posto, con Seoul, la capitale della Corea del Sud, che le ha strappato l'ultimo posto nella Top 10. Prima della Capitale italiana, ci sono altre due città europee: Barcellona all'ottavo posto e Amsterdam al nono.

Secondo quanto si legge nella scheda di Roma, la città "è un coinvolgente passo indietro nel tempo. Poche città offrono la possibilità di camminare nella storia occidentale come Roma". "La storia millenaria della nostra città non smette mai di stupire e di incantare il mondo", ha twittato Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, dopo un recente ritrovamento. "Unisci i parchi e le vie verdi sottovalutati (Roma è al 28° posto nella classifica dei parchi e alle vie verdi e le sue migliaia di ‘portali del tempo' (i monumenti e i punti di riferimento sono al 4º posto a livello globale) ed è facile capire come Roma rimanga un tesoro un tesoro urbano, attirando turisti da record nonostante le storiche ondate di caldo che hanno superato i 107 gradi Fahrenheit a luglio. Le dichiarazioni d'amore per la città si sono moltiplicate con i canali dei social media, naturalmente, e Roma segue solo Londra nella nostra sottocategoria globale sottocategoria Recensioni di Tripadvisor".

Roma sprofonda nella ‘prosperità': è 150esima

Le tre principali categorie della classifica (che includono diverse sottocategorie) sono Livability, Lovability e Prosperity. Nella categoria Livability, vivibilità, viene valutata la qualità percepita dell'ambiente naturale e costruito della città: gli spostamenti a piedi e in bici, i parchi, le attrazioni, i quartieri. La categoria Lovability si riferisce alla vivacità della città: "La nostra ricerca ha dimostrato da tempo che più la città è vivace in termini di città è più vivace in termini di cultura, sport, ristorazione e vita notturna, maggiore è il numero di visitatori, giovani professionisti e grandi aziende che attrae". L'ultima macrocategoria è la ‘prosperità', che comprende il livello di istruzione della popolazione, il tasso di povertà e, per esempio, il numero di startup.

Nella categoria Livability Roma è quarta, nella categoria Lovability e sesta, ma la Capitale italiana sprofonda nella macrocategoria della prosperità, dov'è addirittura 150esima. Tra le prime 30 città in classifica, Roma è davanti in questa categoria soltanto a Istanbul e San Paolo in Brasile.

La classifica 2024 delle migliori città del mondo

Ecco la classifica delle migliori 30 città del mondo:

London Paris New York Tokyo Singapore Dubai San Francisco Barcelona Amsterdam Seoul Rome Prague Madrid Berlin Los Angeles Chicago Washington Beijing Istanbul Dublin Vienna Milan Toronto Boston Abu Dhabi Budapest São Paulo Riyadh Stockholm Munich