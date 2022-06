La casa prende fuoco a Trigoria e i cagnolini scappano: “Abbiamo perso tutto, aiutateci a trovarli” Due chihuahua, di cui una incinta, sono ancora smarriti a distanza di ore dal devastante incendio che ieri si è sviluppato a Roma e provincia. L’appello per ritrovarli.

A cura di Redazione Roma

Hanno aperto la porta di casa per far scappare i cani dall'incendio che stava devastando la loro abitazione. Gli hanno salvato la vita, ma adesso non riescono a trovarli. Nella giornata di ieri Roma è stata devastata dalle fiamme: e così anche Trigoria, con il fuoco che ha raggiunto diverse case, danneggiate dalle fiamme. E proprio a Trigoria si cercano due chihuahua, dispersi da oltre ventiquattro ore. Il messaggio è rimbalzato sui social ed è stato condiviso da centinaia di persone. Dei due cagnolini, di cui una incinta, ancora nessuna traccia. Un terzo è rimasto ustionato ma è stato ritrovato dai proprietari.

"Nell'incendio di ieri a Trigoria Alta sono stati smarriti due chihuahua, liberati dai proprietari per fortuna poco prima che la loro casa fosse invasa dalle fiamme – si legge nell'appello diffuso sui social – Un terzo cagnolino è stato ustionato dalle fiamme ma è vivo. Per favore chiunque avvistasse due cagnolini della razza descritta, di cui una incinta, mi avvisi con urgenza. I proprietari hanno perso la loro casa, vorrei che almeno potessero ricongiungersi con i loro amati cani. Grazie a tutti".

A causa delle alte temperature, delle sterpaglie e del forte vento, nella giornata di ieri Roma e provincia sono state devastate dagli incendi. Solo oggi sono 170 gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, al lavoro da ore per riportare la situazione alla normalità. Quaranta persone sono rimaste intossicate, una donna e il suo bambino sono in ospedale. Numerose le case distrutte di chi adesso non ha nulla e non sa dove tornare, così come molti sono gli animali che si sono persi in seguito all'incendio.