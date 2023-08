Key bumping, acido nitrico e fili tesi davanti ai portoni: le tecniche dei ladri d’appartamento Approfittano delle lunghe permanenze fuori città dei proprietari per svaligiare le abitazioni. A Ferragosto, due arrestati per tentato furto: avevano posizionato dei fili invisibili davanti alle porte per testare l’assenza degli inquilini.

A cura di Teresa Fallavollita

Continua ad allungarsi la lista dei furti registrati in questi caldi giorni estivi, quando la città si svuota e le strade sono pressoché deserte. In questa cornice, inconcepibile durante il resto dell'anno, i ladri di appartamento si sentono più "tranquilli" di agire e sono diversi i casi di abitazioni svaligiate negli ultimi giorni, di tentativi di furto segnalati da vicini o sventati dalle forze dell'ordine. Molteplici i metodi messi in atto: recentemente, gli agenti hanno individuato un trucco comune impiegato dai malviventi per accertarsi che i proprietari dell'abitazione siano fuori casa. Si tratta della tecnica "old style" del filo invisibile davanti alla porta d'ingresso.

Fondamentale per mettere a segno il colpo, è necessario prima individuare gli appartamenti vuoti. Per verificare se gli inquilini si trovano al mare o semplicemente fuori per lavoro, e se di conseguenza l'abitazione resterà libera più a lungo così da poter agire indisturbati, i malviventi effettuano prima un sopralluogo: vengono appesi dei sottilissimi fili davanti all'ingresso di casa, tra lo stipite e la porta. In pratica, se nelle ore o nei giorni seguenti il proprietario rientra, il filo risulterà spezzato, segnale che per i ladri è meglio cambiare target.

Il metodo del filo teso davanti alla porta

È quanto accaduto la notte di Ferragosto in via Castelfranco Veneto, a Roma nord. Due condomini sono stati insospettiti dal comportamento di due uomini, notati ad aggirarsi in piena notte nella zona con fare losco. Allertati gli agenti del commissariato Ponte Milvio, questi li hanno rintracciati e identificati poco lontano, in via Valdagno. Ebbene, nonostante non risultassero appartamenti scassinati all'interno del palazzo, i due uomini, entrambi di nazionalità georgiana, di 33 e 48 anni, sono stati arrestati con l'accusa di tentato furto: il motivo? Strani fili sono stati ritrovati sulle porte degli appartamenti del condominio in questione. Secondo la ricostruzione dei poliziotti, i due stavano effettuando un sopralluogo ed erano pronti a entrare in azione con l'aiuto di qualche complice.

L'iniezione di acido nitrico

Un'altra tecnica "innovativa" che permette di aprire magicamente porte d'ingresso altrimenti inaccessibili sembrerebbe essere quella dell'iniezione di acido nitrico direttamente nella serratura. L'acido, inserito per mezzo di una siringa, è altamente corrosivo e permette di sciogliere gli ingranaggi, consentendo così poi di aprire la porta con un semplice cacciavite. Si tratta di un liquido incolore dall'odore estremamente pungente. Il primo consiglio, comunque, è di non avvicinarsi assolutamente alla serratura, se si sospetta possa essere stato iniettato qualcosa: l'acido infatti potrebbe avere conseguenze negative sulla salute delle persone.

Tre i fermati in via Val di Non

Una terza modalità di scasso è quella ben nota del key bumping ("chiave ad urto"): il metodo consiste nell'inserire nella serratura della porta una chiave appositamente limata, facile da realizzare, che viene poi colpita con un martello. L'urto riesce ad alzare i pistoni della serratura, facendola scattare: l'elemento peggiore è che si tratta di una tecnica che non lascia segni di scasso nella serratura, e in certi casi alcune compagnie potrebbe non assicurare il pieno rimborso dei danni.

Questo il metodo usato da tre ladri di età compresa tra i 33 e i 43 anni, tutti di origine georgiana, che qualche giorno fa sono stati colti in flagrante mentre stavano svuotando un appartamento in via Val di Non. I carabinieri della compagnia di San Basilio sono accorsi dopo la chiamata dei vicini, che avevano sentito un forte rumore provenire dall'abitazione adiacente.