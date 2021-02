Un ragazzo di 25 anni, Leo Wolfango, è morto questa notte a causa di un grave incidente stradale avvenuto su via Nettunense, all'incrocio con via del Commercio ad Aprilia. Secondo le prime informazioni il giovane sarebbe uscito fuori strada intorno alle 4 di notte dopo aver preso con le ruote un'istrice che attraversava la strada, andando poi a schiantarsi contro l'albero. Immediato l'intervento dell'ambulanza del 118, che lo ha portato in ospedale a sirene spiegate. Leo Wolfango è deceduto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle ferite riportate. Per estrarre il corpo del giovane dalla Lancia Y su cui viaggiava si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Morto Leo Wolfango, carabinieri sul posto

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri, che hanno lavorato per ore per ricostruire la dinamica del sinistro e capire cos'era successo. Tremenda la scena che si è parata davanti gli occhi dei soccorritori: la macchina aveva la parte anteriore completamente distrutta, con gli airbag scoppiati che però non sono bastati a salvare il ragazzo. Non sarebbero coinvolte altre vetture nel sinistro, quello costato la vita a Leo Wolfango sarebbe un incidente autonomo. Sin da subito, da quando i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo del 25enne dall'abitacolo della macchina, le condizioni del giovane erano apparse disperate. Nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita, Leo, originario di Salerno ma residente ad Anzio, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale, lasciando nello sconforto i parenti e gli amici, disperati per la sua prematura scomparsa. La salma è stata messa a disposizione dei familiari, che nei prossimi giorni celebreranno il funerale.