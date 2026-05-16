Isola Farnese: scatta l’allarme e si attiva il semaforo rosso, strada riaperta

Strada chiusa a Isola Farnese per ragioni di sicurezza. È successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 maggio. I sensori installati sul costone hanno dato due diversi segnali di allarme ed è stato attivato il semaforo rosso. Ad informare i cittadini è il presidente del XV Municipio Daniele Torquati.

"A seguito di due diversi segnali di allarme dei sensori installati sul costone di Isola Farnese da remoto è stato attivato il segnale di allerta e il semaforo rosso è conseguentemente chiusa la strada per questioni di sicurezza – spiega Torquati sulla pagina Facebook istituzionale – In questo momento sono presenti sul posto i tecnici della protezione civile, dell'ufficio tecnico del Municipio e di Risoorse per Roma".

Il personale è al lavoro sul posto, non è ancora chiaro cosa sia successo. "Aspettiamo le valutazioni e le risultanze dei segnali dei sensori". La strada di Isola Farnese è stata riaperta verso le ore 13.50 a seguito dei rilievi, anche attraverso l'uso di droni e ispezioni dei tecnici. "È stata disposta la riapertura della strada" aggiorna Torquati. Non sarebbero state registrate criticità.

Il crollo a Isola Farnese

Il borgo di Isola Farnese nella periferia Nord di Roma è stato isolato da una frana a gennaio scorso. Un costone pericolante è collassato giovedì 29 gennaio con due crolli, mentre erano in corso gli interventi di ancoraggio e messa in sicurezza tra il civico 175 e 190, programmati dopo un precedente cedimento. La strada è stata completamente invasa dai detriti e inagibile anche a piedi. Per diverso tempo i collegamenti con l'esterno sono stati fortemente limitati. Sul posto hanno lavorato le squadre di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e forze dell’ordine, per i primi interventi di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione e nei mesi successivi.