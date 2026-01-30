Crolla un costone pericolante a Isola Farnese: borgo isolato, soccorritori lavorano per togliere i detriti

Una frana ha isolato il borgo di Isola Farnese a Roma. I soccorritori sono al lavoro per liberare la strada dai detriti e per la messa in sicurezza del costone.

Un’immagine della frana a Isola Farnese

Una frana è avvenuta a Isola Farnese nel XV Municipio di Roma e ha isolato il borgo. Un costone pericolante è collassato giovedì 29 gennaio con due crolli, mentre erano in corso gli interventi di ancoraggio e messa in sicurezza tra il civico 175 e 190. Interventi programmati e necessari dopo il cedimento avvenuto lo scorso 8 gennaio. La strada è completamente invasa dai detriti e inagibile anche a piedi, dunque nel borgo è emergenza, perché i collegamenti con l'esterno sono fortemente limitati.

Sulla nuova frana è intervenuto il presidente del XV Municipio Daniele Torquati, che ha aggiornato i residenti sulla situazione: "Nell’immediato è stata attivata la macchina emergenziale con le squadre di vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e forze dell’ordine, giunti sul posto per i primi interventi di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione".

"L'unica strada di accesso al borgo è impraticabile, è stato fatto un aggiornamento del censimento delle persone con disabilità e fragili bisognosi di assistenza con l’assessora al Sociale del Municipio XV Agnese Rollo. Con il supporto del Comitato Locale di Croce Rossa Italiana e dei volontari della protezione civile è stato istituito un presidio notturno all’interno del Centro Anziani per una prima assistenza in caso di necessità. Grazie al Numero Unico delle Emergenze 112 e Ares 118 è stato individuato un punto di atterraggio per l'elisoccorso in caso di emergenza sia notturno che diurno".

Sopralluoghi per la messa in sicurezza e rimozione dei detriti

Questa mattina è stato aperto il Centro Operativo Comunale per Isola Farnese, con l’Assessorato e il Dipartimento ai Lavori Pubblici di Roma Capitale. Sono stati avviati i sopralluoghi tecnici per la messa in sicurezza del costone e la conseguente rimozione dei detriti dalla strada, per realizzare un percorso pedonale. Attualmente l'unico accesso è un sentiero impervio percorribile. Nel frattempo si valuta la percorrenza di via Prato la Corte per il collegamento viario con il Borgo, indispensabile per il passaggio dei mezzi di soccorso. Si lavora per garantire il transito lungo questa strada.

Punto di assistenza socio-sanitaria e raccolta di beni di prima necessità

Gli Uffici del Sociale del Municipio XV con la Sala Operativa del Sociale di Roma Capitale, Asl Roma 1, Protezione Civile e Croce Rossa hanno messo a disposizione un punto di prima assistenza e assistenza socio sanitaria alla popolazione all’interno del Centro Anziani con medici, operatori Oss, psicologi e operatori sociali.

È stato inoltre predisposto un punto di raccolta di beni di prima necessità al civico 107 di via dell’Isola Farnese, dove i cittadini possono consegnare pasta, riso, farine, latte, biscotti, carne, pesce, acqua, olio, zucchero, sughi pronti, frutta e verdura e carta igienica. Beni che i volontari della protezione civile porteranno agli abitanti del borgo. Per informazioni e per richiesta di assistenza è possibile contattare il numero verde della sala operativa della protezione civile 800 854 854. Per le emergenze chiamare il 112.”