Irrompe in casa dell’ex alle 4 del mattino, lei lo riprende in video: “Sta entrando dal balcone” L’ha minacciata e aggredita più volte, fino ad irrompere in casa sua passando dalla finestra: le denunce di una studentessa viterbese fuorisede a Perugia.

A cura di Beatrice Tominic

"Sta entrando dal balcone: ho fatto un video così si vede tutto": queste le parole della ragazza, di circa 30 anni, che sta riprendendo la scena. Si tratta di una studentessa originaria di Viterbo che studia a Perugia. Nel video, della durata di appena 17 secondi, appare l'ex della giovane, anche lui trentenne che, sfruttando la posizione al primo piano dell'abitazione, entra dalla finestra.

Non sarebbe la prima volta che il ragazzo si introduce in casa in questo modo: da mesi scene simili a questa si ripetono e la ragazza ha ammesso di avere paura per la propria incolumità. Stalking, minacce e botte tanto da rivolgersi per ben quattro volte al 112, come riporta il Messaggero.

Sabato scorso, però, verso le ore 4 della mattina, dopo aver sentito arrivare dei rumori dalla finestra, la ragazza ha capito cosa stava per accadere e, armata di telefonino, ha deciso di riprendere la scena. Dopo essere entrato dalla finestra, l'ha aggredita e le ha sputato addosso. All'indomani la ragazza ha deciso di lasciare il capoluogo umbro per tornare a casa: la denuncia, stavolta è stata presentata dal suo avvocato perché lei ha il fondato timore di essere uccisa.

Quattro denunce in due mesi

Nel corso di poco più di due mesi sarebbero quattro le denunce sporte dalla ragazza nei confronti dell'ex, con cui ha trascorso una relazione lunga due anni. È verso la fine della loro storia che la trentenne ha iniziato a subire le prime violenze. Quando ha deciso di troncare il rapporto, a metà dello scorso novembre, però, la situazione è peggiorata. Dopo botte e minacce, nei primi giorni del mese di dicembre il ragazzo, alle prime ore della mattina, si è presentato alla porta di casa. Con lei c'era un amico. Alla vista del ragazzo l'ha aggredita: soltanto grazie all'intervento dell'amico si è riusciti a scongiurare il peggio.

Un'altra denuncia: la minaccia e le ruba 500 euro

Qualche giorno dopo, verso la fine di dicembre, la ragazza è stata di nuovo costretta a chiamare i carabinieri dopo l'ennesima lite: prima di scappare, stavolta il trentenne l'avrebbe anche derubata di oltre 500 euro. Il culmine è stato a San Silvestro, quando il trentenne l'ha raggiunta in una discoteca, in cui lei si trovava per festeggiare il Capodanno. L'ha aggredita verbalmente e fisicamente: anche in questo caso è stato necessario richiedere l'intervento dei carabinieri.

L'irruzione in casa

Dopo l'ennesimo episodio di violenza, il ragazzo ha continuato a perseguitarla con messaggio e telefonate provenienti anche da numeri sconosciuti e ha inviato alcune foto che la ritraevano nuda ad alcuni conoscendoli definendola pazza, come ha poi riportato la ragazza in una denuncia.

Una notte, l'ex ha poi deciso di arrampicarsi nel palazzo in cui vive la ragazza e di entrare nella sua casa passando dal balcone, al primo piano. Ha spaccato la finestra ed è entrato, poi l'ha raggiunta davanti al letto dove la ragazza stava dormendo e l'ha svegliata: "Devi essere mia o di nessun altro", le avrebbe detto. E la stessa situazione si è verificata alle 4 della mattina di sabato scorso prima che, per paura di essere uccisa, fosse costretta ad abbandonare la città.