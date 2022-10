Ipotesi stop a mascherine in ospedale e Rsa, D’Amato: “Toglierle sarebbe un errore” Ministro Schillaci, ipotesi stop mascherine in ospedale e Rsa. D’Amato: “Un errore toglierle nei luoghi in cui devono essere difesi fragili e gli anziani”.

A cura di Beatrice Tominic

Lo ha dichiarato ieri, giovedì 27 ottobre 2022, durante l'inaugurazione dell'Università degli Studi di Tor Vergata, dove esercita il ruolo di rettore: Orazio Schillaci, nuovo ministro della Salute, ha detto di essere per una maggiore liberalizzazione delle misure anticovid 19. Tra le norme che potrebbero cambiare, anche quella sull'obbligo delle mascherine all'interno di ospedali ed Rsa.

Non ha tardato ad arrivare, a poco più di un giorno dall'annuncio di una possibile inversione, la risposta dell'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Ritengo un errore togliere le mascherine negli ospedali e nelle RSA luoghi dove devono essere difesi soprattutto fragili e gli anziani – ha dichiarato in una nota – Auspico che ci sia la giusta riflessione, soprattutto in una fase in cui ci sarà contemporaneamente la circolazione del covid e dell'influenza stagionale verso la quale lo scorso anno proprio in virtù delle mascherine abbiamo avuto la più bassa incidenza negli ultimi anni. Spero che su questi argomenti ci sia un confronto con le Regioni".

Le dichiarazioni del nuovo ministro della Salute

"Adesso vediamo, ci stiamo lavorando sempre nel rispetto dei pazienti – ha dichiarato proprio ieri il ministro sull'obbligo di mascherina negli ospedali e nelle rsa – Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore liberalizzazione. Quello che mi preme è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi anni, penso alla prevenzione, agli screening e ai malati oncologici, possano finalmente avere una sanità migliore, più equa, che non dipenda dalla disponibilità economica, da dove uno è nato o abita in Italia".

Leggi anche Lo Stadio della Roma a Pietralata ospiterà circa 65mila tifosi e sarà di tutti i cittadini

Fra pochi giorni scadrà l'ordinanza dell'ex ministro Speranza che prevedeva l'obbligo di mascherina negli ospedali e nelle Rsa: non si esclude, però, che il ministro possa scegliere di annullare questa norma.

La reazione dell'immunologa Viola

A tal proposito anche l'immunologa Antonella Viola ha rivelato a Fanpage.it che sarebbe un errore eliminare l'obbligo delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa: "Le nuove varianti, come Cerberus, sono più immuno-evasive quindi sarà ancora più facile potersi contagiare, infettare ed avere dei sintomi. Ma l'efficacia dei vaccini è ancora estremamente alta. Lo scenario è di attenzione ma non di allarme".