Cosa dice il nuovo ministro della Salute sul Covid e sulle mascherine Il neoministro della Salute Orazio Schillaci spiega che la direzione del governo Meloni sul Covid è quella di “maggiore liberalizzazione”. E sulle mascherine in ospedale prende tempo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cosa farà il governo Meloni sul Covid? Le parole della presidente del Consiglio nei giorni scorsi hanno cominciato a chiarire i pochi dubbi che c'erano alla vigilia dell'insediamento del nuovo esecutivo, ma oggi il ministro della Salute è tornato sull'argomento in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Tor Vergata a Roma: "Oggi la malattia è completamente diversa da quella che c'era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore liberalizzazione – ha detto Orazio Schillaci – Quello che mi preme è che tutti i malati che sono rimasti indietro in questi anni, penso alla prevenzione, agli screening e ai malati oncologici, possano finalmente avere una sanità migliore, più equa, che non dipenda dalla disponibilità economica, da dove uno è nato o abita in Italia".

Tra pochi giorni è anche in scadenza l'ordinanza dell'ex ministro Speranza che prevedeva l'obbligo di mascherina negli ospedali: "Adesso vediamo, ci stiamo lavorando sempre nel rispetto dei pazienti", ha spiegato Schillaci in merito a un possibile rinnovo della regola. Si tratta – di fatto – dell'ultimo presidio di sicurezza a livello di dispositivi di protezione individuale rimasto in piedi nell'impianto dei governi precedenti. La linea dell'esecutivo Meloni, tuttavia, sarà chiaramente diversa.

Schillaci ha commentato anche la proposta di Meloni di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid: "È utile fare chiarezza su quanto successo dal punto di vista amministrativo, come ieri è stato detto dal presidente del Consiglio – ha spiegato il ministro della Salute – Tutte le forze politiche sono d'accordo". Secondo Schillaci "sul piano degli acquisti, per esempio, è giusto dare un segnale ai molti malati che i soldi pubblici vengono spesi in modo corretto".