Investito da un autobus a Primavalle, 54enne in ospedale: indagini in corso L’uomo è stato investito a Primavalle questo pomeriggio da un autobus della Roma Tpl. Adesso si trova in ospedale al Gemelli.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquantaquattro anni è stato investito questo pomeriggio da un autobus della Roma Tpl. È avvenuto a Roma, poco dopo le 16, nel quartiere di Primavalle. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Gemelli, dove si trova tuttora ricoverato. Le sue condizioni di salute non sono note, non è chiaro se sia grave o meno. Non è ferito il conducente dell'autobus della Roma Tpl, sotto shock per quanto accaduto. Le cause dell'incidente non sono ancora note, non si sa come l'autobus abbia fatto a investire il 54enne, se per distrazione o motivi indipendenti dalla sua volontà. L'uomo sarà sottoposto agli accertamenti di rito molto probabilmente, una prassi in caso di incidente stradale. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Saranno loro a chiarire le cause dell'incidente e determinare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai rilievi.

Turisti investiti da un autobus a Roma

Appena dieci giorni fa si è verificato un altro grave incidente che ha visto coinvolto un autobus dell'Atac: due turisti sono stati investiti verso mezzanotte mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. È avvenuto a piazza Santa Maria Maggiore, nel weekend del ponte del 2 giugno. I due 41enni, originari della Repubblica Ceca, sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, in condizioni gravissime. Tra le ipotesi dell'incidente, che l'autista del bus – ora indagato per lesioni gravissime – abbia avuto una distrazione e per questo li abbia investiti. I due sono stati sbalzati violentemente a diversi metri di distanza a causa dell'urto.