Investita da un’auto mentre attraversa la strada: donna di 69 anni muore davanti al marito Una donna di 69 anni, Giannina Di Girolamo, è stata investita e uccisa da un’auto a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. La vittima tornava a casa da una festa e stava attraversando la strada: è stata travolta davanti agli occhi del marito. Lutto nel piccolo paese, dove la 69enne era molto nota: annullati i festeggiamenti per il Santo patrono.

A cura di Francesco Loiacono

Giannina Di Girolamo (Foto da Facebook)

Lutto a Giuliano di Roma, piccolo comune in provincia di Frosinone. La scorsa notte una donna di 69 anni, Giannina Di Girolamo, è stata investita e uccisa da un'auto mentre stava attraversando la strada. Il tragico incidente è avvenuto in località "Le Prata" davanti agli occhi del marito della vittima: la coppia, stando a quanto ricostruito al momento, era di ritorno da una festa di compleanno. Il conducente dell'auto è un ragazzo di 25 anni che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi: purtroppo però per la 69enne non c'è stato niente da fare. I rilievi sul luogo del sinistro sono stati completati dai carabinieri di Frosinone: a loro spetterà ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità da parte del guidatore, per il quale si profila un'accusa per omicidio stradale.

La vittima era molto nota in paese: annullati i festeggiamenti per il Santo patrono

La vittima era residente a Giuliano ed era molto conosciuta in paese. Oltre al marito, lascia le figlie e tutti i parenti, tra cui la cognata che su Facebook ha espresso il proprio dolore pubblicando una foto della donna: "Riposa in pace cognata. Giannina non doveva andare cosi". I funerali si terranno alle 16 di domani, domenica 29 agosto, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Per rispettare il lutto e la memoria della compaesana, il sindaco Adriano Lampazzi ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per le serate di oggi e di domani, 29 agosto. In questi giorni infatti il paese del Frusinate festeggia il Santo patrono, san Biagio: per questo motivo erano in programma spettacoli musicali e pirotecnici che però sono stati annullati in segno di rispetto.