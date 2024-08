video suggerito

Investita a Casal de' Pazzi da uno scooter, Bianca Rosa Corradino morta dopo due settimane di coma Bianca Rosa Corradino è stata investita da uno scooter su via Casal dei Pazzi alle 7 del mattino del 13 agosto. Non ha mai ripreso conoscenza, nella giornata di ieri il decesso.

A cura di Natascia Grbic

È morta dopo due settimane di agonia Bianca Rosa Corradino, la donna investita la mattina del 13 agosto da uno scooter Malaguti in via Casal dei Pazzi a Roma. La 54enne stava attraversando la strada quando, per cause ancora in via di chiarimento, è stata travolta dal mezzo a due ruote. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate: è stata ricoverata d'urgenza al Policlinico Umberto I dove è rimasta ricoverata fino a ieri sera, quando è sopraggiunto il decesso. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate fino a che nella giornata di ieri non sono precipitate. Corradino è quindi morta, nonostante i vari tentativi dei medici di salvarle la vita. La donna era stata sottoposta anche a una delicata operazione subito dopo l'incidente, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente dello scooter, un uomo di 55 anni ricoverato all'ospedale San Giovanni. Le indagini del sinistro sono state affidate agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, IV gruppo Tiburtino. Sul corpo della donna è stata disposta l'autopsia, verranno inoltre effettuati tutti gli accertamenti irripetibili necessari a far luce sulle cause e sulla dinamica dell'incidente. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Bianca Rosa Corradino non ha mai ripreso conoscenza. Apparsa sin da subito gravissima, è stata portata al Policlinico Umberto I, ma i politraumi riportati nell'incidente non le hanno lasciato scampo. Non è in pericolo di vita invece il conducente dello scooter, anche se pure lui è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate.