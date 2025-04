video suggerito

Incidente sull'A1 tra pullman con 40 bimbi e camion: sequestrati telefoni conducenti, indagini in corso Gli agenti della Polizia Stradale indagano sull'incidente che ha visto coinvolti questa mattina sull'A1 un pullman con a bordo una scolaresca, e un camion.

A cura di Natascia Grbic

Foto Enrico Rodia

Sono state acquisite le scatole nere del pullman che questa mattina, sull'autostrada A1, ha tamponato un camion nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello. Gli autisti dei due mezzi sono stati sottoposti agli esami di routine per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, una prassi in caso di incidenti soprattutto se così gravi. Verifiche sono in corso anche su cosa stessero facendo al momento del sinistro, e se per caso uno dei due conducenti stesse usando il cellulare.

Il pullman con a bordo 41 bambini di una scuola elementare di Frosinone ha tamponato il tir che lo precedeva sulla corsia destra dell'A1. Secondo una prima ricostruzione, l'autoarticolato stava procedendo a bassa velocità e con le quattro frecce quando è stato tamponato dal pullman. L'impatto, che è stato molto forte, ha causato il ferimento – fortunatamente lieve – dell'autista e della mamma di uno dei bimbi a bordo, oltre che di quattro piccoli alunni. Quattro di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti, ma nessuno ha riportato ferite gravi.

"La nostra priorità è stata garantire un supporto medico e psicologico adeguato – ha dichiarato il Direttore Generale dell'Asl Frosinone Arturo Cavaliere -. Abbiamo assicurato tutte le cure necessarie nonché il benessere emotivo dei bimbi e degli adulti coinvolti". In tutti i Pronto Soccorso i minori sono stati assistiti in sale dedicate per l'emergenza dove l'Azienda ha messo subito a disposizione un supporto psicologico: a Frosinone tre psicologi del servizio di Psicologia, a Sora un neuropsichiatra infantile e uno psicologo, a Cassino un neuropsichiatra e uno psicologo. È stato anche attivato il Centro Salute Mentale aziendale. Nelle stesse sale, dove i bimbi hanno potuto pranzare in tranquillità e svagarsi nell'attesa di essere visitati, è subito tornata la serenità nonostante il grande spavento".

"C'era un camion giallo che camminava sulla destra, con le frecce, andava a 40 all'ora – ha raccontato a Fanpage.it Enrico Rodia, un camionista di Serino, tra i primi a fermarsi per prestare soccorso ai bambini – E il pullman l'ha tamponato. Mi sono fermato subito e ho fatto il primo soccorso. Era pericoloso perché i bambini erano spaventati, c'era il rischio che camminassero al centro dell'autostrada e quindi abbiamo tentato di tenerli fermi sulla piazzola di sosta con l'autista fino all'arrivo dei soccorsi. Ho dato loro l'acqua e ho messo a disposizione la cassetta con i farmaci di primo soccorso. Se la sono vista brutta… Circa dieci bambini avevano graffi e contusioni, mentre una maestra, un'insegnante di circa 40 anni, aveva una brutta ferita a un ginocchio".

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Al fine di consentire lo svolgimento delle indagini in sicurezza, il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso alcune ore.